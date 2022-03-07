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4月檢疫縮短為7天？ 陳時中：疫情控制就可能

中央社 / 台北7日電

國內COVID-19疫情好轉，今天起入境檢疫天數從14天縮短為10天，外界關注4月檢疫可否縮短為7天，疫情指揮中心指揮官陳時中說，若邊境鬆綁後，國內疫情仍可控就有可能。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫限制逐步鬆綁，自今天凌晨0時起，入境居家檢疫天數將縮短為10天，第11天起繼續進行7天自主健康管理；居家檢疫以1人1戶為原則，若無法落實則須入住防疫旅館，同日入境的家屬或同住者可同住。

今天媒體在疫情記者會中詢問，新制上路1個月後檢疫天數可否縮短為7天，陳時中回應，中央已準備在疫情穩定控制情況下，繼續往下縮短檢疫天數；檢疫愈縮短、風險愈高，仍仰賴民眾配合，所以除疫情穩定可控，還需觀察檢疫隔離期間快篩回報率。

陳時中認為，未來開放國門需達成4大指標，第一，是中央地方自主應變準備完備；第二，是入境者自主健康管理檢測，快篩檢測回報率及遵從度；第三，是高齡者疫苗施打率；第四，為國外疫情分析，都是需要持續關注的相關指標。他認為，6月後邊境全面解封這樣的看法是稍微樂觀一點。

新光醫院副院長洪子仁表示，未來台灣想降低隔離檢疫天數，首先需觀察社區有無大規模群聚傳播發生，再者為入境檢疫天數從14天縮短為10天後，醫療量能有無影響。

洪子仁特別提及第3劑疫苗接種率，他說，最好在符合第3劑疫苗接種對象，疫苗覆蓋率達6成以上，更有本錢討論隔離天數再鬆綁，尤其是50歲以上民眾施打狀況，也是觀測重要指標之一，長者疫苗覆蓋率提升，在病毒進入社區傳播時，才可將對醫療量能影響降到最小。

洪子仁更以目前疫情嚴峻的香港為例，香港70至79歲確診死亡率，未接種疫苗者為接種2劑疫苗者的9.5倍、80歲以上則為6.5倍，香港許多長者1劑疫苗都沒施打，所以確診重症住院比例偏高，導致醫療量能被突破；呼籲尚未接種疫苗長者，儘速完成接種，以獲得保護力。

新冠肺炎 COVID-19 陳時中

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