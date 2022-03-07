最新！台南遊覽車群聚確診今再+2 鹽水大莊疫情再擴大

台南市今天又再添兩個確診病例，同樣是屏東遊覽車的群聚個案，目前該群聚個案已超過11人，其中有5人都在台南，讓台南疫情拉警報，市長黃偉哲昨天就對疫情可能擴散表達憂心，而據了解，今天新增的個案與遊覽車個案屬同一個家族，但在被匡列確診前，都在鹽水區三明里大莊活動多日，目前社區裡民眾都相當緊張。

台南市政府表示，下午3點會舉辦疫情記者會，由市長黃偉哲向大家說明疫情的狀況。

衛生局表示，遊覽車群聚疫情中，目前感染的個案分屬新北、高雄與台南，原本認為台南的個案應該是被高雄傳染，但進一步釐清，從發病先後的狀況來看，傳染源應該是新北個案20913，不過仍需基因定序才能確定，但新北的傳染源是哪裡目前還無法確知，傳染鏈似乎是新北而非高雄。

台南鹽水大莊這個家族有3人一起參加旅行團，之後其中60多歲的男性個案20912先發病，4日確診，而因為家族在當地經營養雞場，家族人員經常有密切接觸，昨天確診的20973與20974就是20912的四哥與四嫂，而與20912一起參加旅行團的則是其妻與大嫂，20912匡列的親友共有8人，除了20973與20974確診外，今天又有兩人確診。

黄偉哲昨天表示，20912的妻子與大嫂都一起在遊覽車上，未來有機會陰轉陽，在20912回到鹽水後，3月4日確診，其中有多日都在社區裡與親友等相處，昨天確診的兩人就是一起經營養雞場的四哥與四嫂，兩人的Ct值都非常低，顯示有強烈傳染力，而且兩人還經營雜貨店，接觸者眾多，未來其家族可能還會有其他確診；市府這兩天在大莊天月宮，都設立快篩站，希望附近民眾都能前往篩檢，全力防範疫情擴大。

另外，20912在2月22日旅遊回來後，一直到3月4日才確診，黃偉哲表示，接觸後4天就可能具傳染力，也就是2月26日到3月4日期間，都可能傳染給接觸者，但目前20912只記得有去意麵店及大莊天月宮，其他想不起來，衛生局會繼續調查，避免有漏網之魚。 台南鹽水家族群聚今天再添兩確診，總人數達到5人。圖／市府提供 台南鹽水家族群聚今天再添兩確診，總人數達到5人。圖／市府提供 台南鹽水家族群聚今天再添兩確診，總人數達到5人。圖／市府提供

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