苗縣竹南群聚匡列1502人 社區健康監測結案

苗栗縣政府衛生局今天指出，高雄砂石場傳播鏈導致竹南鎮12例確診，共匡列1502人執行社區健康監測期滿；而居家檢疫即日起也配合中央規定，縮短為10天。

苗栗縣衛生局發布新聞稿表示，高雄砂石廠傳播鏈衍生竹南鎮群聚案，導致2月12日至2月19日共發生12例確診個案，匡列235人為居家隔離，2月28日已全數核酸檢測（PCR）陰性，解除隔離；另列為自主健康管理及自我健康監測人數共1267人，也全部期滿，執行社區健康監測至5日結案。

衛生局指出，即日起配合中央流行疫情指揮中心公告，居家檢疫天數縮短為10天，以自宅或親友住所1人1戶為原則。若家戶無法符合1人1戶檢疫條件，須入住防疫旅宿完成10天檢疫。

居家隔離天數改為10天，以最後接觸日為第0天開始計算居家隔離至滿10天（非以匡列日計算），隔離期滿前檢驗陰性者，解除隔離，並自第11天起接續自主健康管理7天，隔離措施維持以「1人1室」為原則。

苗栗縣長徐耀昌表示，感謝鄉親這段時間全力配合，共同守護社區安全，希望苗栗縣「持續＋0」，也提醒民眾，雖然COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情逐漸趨緩，防疫措施也逐漸鬆綁，但戴口罩、勤洗手、噴酒精等個人防疫措施，還要不能鬆懈，以確保安全。

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