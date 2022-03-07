隔離期今起鬆綁 蘇貞昌：不遵守規範一定查辦

3月7日起隔離期將開始鬆綁縮短，如何避免疫情擴散？行政院長蘇貞昌今早出席台船主持「海關巡緝艇汰舊換新計畫」首艘巡緝艇下水典禮前受訪，舉香港為殷鑑，提醒國人仍要多打疫苗，增加疫苗覆蓋率，並強調如果有不遵守防疫規範，一定要嚴查嚴辦。

蘇貞昌說，台灣疫情在國人團結合作、中央地方密切配合，被世界稱讚為防疫第一名。為讓防疫與生計並重，「台灣模式」今起更進一步地鬆綁，就是要便利大家好生活，不過也特別要提醒國人同胞，一定要更加強施打疫苗，更遵守防疫規範。

「我們為了鼓勵更多人來打疫苗，讓覆蓋率增加」，蘇貞昌舉例，香港因為高齡長輩沒有打疫苗，以致於受到危害，凡有打疫苗者風險比沒有打的降低10幾倍。今早他召開擴大防疫會議，專家仍建議，讓高齡者打疫苗是最有效的防疫之道，請高齡者一定要來打疫苗，今午流行疫情指揮中心會公布優惠的鼓勵措施。

蘇表示，看香港，想想我們自己，只要能夠來打疫苗，第1劑、第2劑、第3劑都一定能加強防護，請大家來打疫苗，尤其是高齡長者，更應打疫苗增加保護自己，家人也請鼓勵長輩都來打疫苗，這樣我們在鬆綁後也都能達到安全。

他說，鬆綁後，雖然隔離期間縮短，但快篩等自我管理要求務必做到，如果有不遵守防疫規範，那一定要嚴查嚴辦。

商品推薦