快訊

傳烏克蘭談判成員叛國遭槍殺 官方回應

爭鮮「鮭魚生魚片」即起停賣 網哀嚎：請普亭還我鮭魚

邊境新制3月7日上路 檢疫縮至10天、開放商務客

中央社 / 台北6日電

台灣朝經濟防疫模式邁進，3月7日起入境檢疫天數將從14天縮短為10天，居家檢疫場所也改為以1人1戶為主，無法落實才須入住防疫旅館，並開放非本國籍商務人士來台。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情好轉，台灣準備步入正常生活，兼顧與維持國內防疫量能、社會經濟活動及有效控管風險，經評估Omicron變異株特性、疫苗覆蓋率、醫療量能整備狀況及國際防疫措施開放情形等，中央流行疫情指揮中心宣布3月7日邊境鬆綁。

自3月7日凌晨0時起，入境居家檢疫天數將縮短為10天，第11天起繼續進行7天自主健康管理。居家檢疫以1人1戶為原則，無法落實則須入住防疫旅館，同日入境的家屬或同住者可同住。

所有旅客在入境時須進行PCR採檢，檢疫期間以家用快篩檢測5次，並於檢疫期滿前再採檢1次PCR，陰性者可解除隔離。

完整接種疫苗的機組員，檢疫同步鬆綁，3月7日起打滿3劑COVID-19疫苗滿14天的機組員，長程航班入境檢疫從5+9改為5+5，短程航班則從7天自主健康管理改為自我健康監測。

商務客入境新制，同樣自3月7日起實施，開放外籍人士來台進行商務考察、投資、履約及應聘等商務活動，由申請者至駐外館處申請特別入境許可；中港澳人士則可來台進行商務履約、跨國企業內部調動等，可由國內邀請單位申請或由港澳人士赴香港、澳門經濟文化辦事處或駐外館處申請。

3月7日起入境鬆綁新制，被指揮中心指揮官陳時中視為台灣防疫重要關卡，如何避免大量入境人數對防疫旅館造成壓力，及落實在家隔離感染管控施行，備受關注。陳時中今天上午接受媒體聯訪時提及，觀察本週入境人數及國家，維持舊制期間的每週約1萬多人，無突發性增加。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

好想出國解封有望？一圖看各國鬆綁邊境 日本打滿3劑持台灣小黃卡免居隔

日本1日起放寬邊境管制 認可台灣「小黃卡」

下周一起 「商務泡泡」免隔離

邊境解封聲起 旅遊業爭取「三五七」鬆綁

相關新聞

高雄染疫旅遊團曾經到宜蘭遊玩吃住2天 最新足跡曝光

有關高雄旅遊團及衍生的同團友人確診案，該團曾於2月20日及21日到宜蘭旅遊，宜蘭縣政府接獲疾管署通知，立即啟動疫調及環境...

宮廟旅遊團東港出發群聚案 屏東匡列26人一採PCR陰性

高雄市發生自助餐店一家四口群聚案，高市衛生局追查出，老闆夫妻二月參加屏東東港鎮一家宮廟旅遊團，同車已有至少4人確診。屏東...

遊覽車旅遊團群聚再擴大台南今+2 雜貨店夫妻居隔期確診

高雄旅遊團的群聚感染再擴大，進入台南鹽水社區，台南市繼昨天確診新增一例後，今天再添兩例，為昨天確診的同一家族人員，市長黃...

旅遊團群聚燒到台北 70歲確診女曾搭客運、去士林官邸

中央流行疫情指揮中心宣布，北市今天公布4例境外移入，年齡介於20歲至30多歲之間，1男、3女，分別來自美國、澳大利亞、英國...

旅遊團群聚確診者曾住宜蘭 通知百名飯店員工旅客採檢

高雄某自助餐員工染疫演變成旅遊團群聚感染，而且被驗出確診者曾搭乘遊覽車到宜蘭旅遊，2月20至22日兩天住礁溪及頭城的飯店...

宮廟旅遊團延燒！ 陳其邁：3縣市個案Ct值近 為同感染源

高雄今天新增1本土個案，為確診者3月1日到老新台菜用餐，1名桌邊服務人員確診，Ct值32.08，詳細疫調跟最近北部宮廟的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。