宮廟旅遊團群聚 屏東匡列26人PCR一採均陰性

屏東東港鎮一間宮廟上月前往北北基3日遊，同車36人已經有4人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），屏東縣政府匡列轄內的26人進行隔離，PCR一採出爐，均為陰性。

屏東縣政府衛生局副局長張秀君向中央社記者表示，匡列轄內與確診者接觸的26人，已進行隔離，目前PCR一採結果均為陰性，在解隔離前將會進行第二次採檢。

依據高雄市政府公布訊息，屏東東港宮廟旅遊團在20日上午7點自東港出發，停留台中清水休息站，首日遊台北士林官邸，夜宿宜蘭礁溪一家溫泉渡假飯店，隔天到武陵農場賞櫻，夜宿宜蘭頭城另家溫泉飯店，22日的行程則是遊基隆和平島等景點再返程。

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