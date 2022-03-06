桃園今天+0 新增之前確診者足跡有好市多、台茂、全聯

中央流行疫情指揮中心今天公布最新疫情，桃園市無新增本土個案，另有5例境外移入，年齡介於30歲至47歲，其中2例為落地採檢陽性，2例為居家檢疫期間採檢陽性，1例為機組員自主健康管理期滿採檢陽性，社區風險低。

桃園市新聞處長詹賀舜表示，今天公布桃園米迪幼兒園衍生個案20831、20935到公共場所足跡，包含2月25日中午12點至12點20分至蘆竹區光明路二段「許家肉圓」；2月28日晚間8點至9點到Costco桃園南崁店；3月3日上午10點26分至蘆竹區奉化路7-11盧奉門市、下午2點5分至5點30分至台茂購物中心，晚間6點20分至蘆竹區南福街全聯蘆竹光明店。

衛生局長王文彥表示，米迪幼兒園群聚事件已收斂控制，市府仍持續監控社區疫情，並呼籲符合追加劑接種的民眾，儘速完成疫苗接種，以保障自我健康。

王文彥指出，COVID-19疫苗桃園第25期公費疫苗施打時間為3月8日及10日，全市200多家醫療院所及37個社區接種站提供接種服務，並開放符合資格的民眾免預約到站接種。

王文彥說明，市府持續進行社區健康監測，今天上午桃園社區採檢站總計採檢110人，累計已採檢11萬6920人，市府仍持續開設桃園區中路公園，與中壢區中正公園採檢站，維持社區疫情監測，提供居家檢疫、居家隔離期滿民眾及一般民眾採檢；民眾如果與確診者足跡重疊或自覺有必要，都可以到社區採檢站採檢，以確保社區安全，詳細資訊可上「桃園COVID-19防疫資訊站」網址查詢。

詹賀順提醒，市民朋友如曾出入上述相關場所，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測，期間如出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、頭痛、打噴嚏、流鼻水、疲勞等疑似症狀，請儘速撥打1922或0800033355防疫專線通報，並至醫療院所採檢（勿搭乘大眾運輸），就醫時請主動告知醫護人員相關接觸史。 桃園市今天公布之前確診者新增足跡。記者鄭國樑／翻攝

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