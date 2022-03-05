高雄左營果貿再度出現確診病例 衛生局急篩檢千人

高雄市昨天爆發左營果貿社區自助餐店女員工確診，衛生局從昨天起就在果貿社區籃球場設置篩檢站，經過篩檢千人後傳出再新增3人確診，目前女員工的感染源不明，高雄市長陳其邁下午將在防疫記者會對外說明。

昨天確診的案20832在自家附近的自助餐工作，為新近感染。因她2月27日至3月1日曾與親友自行開車到花東旅遊，目前仍跨縣市追查感染源中。市府表示已在左營區果貿里籃球場設社區篩檢站，因為確診者在自助餐工作，往來顧客多在社區中，如果足跡有重疊，或是曾到此自助餐店消費，請大家一定要來篩檢。 高雄市果貿社區傳出確診案例，衛生局在當地成立篩檢站對居民進行快篩。記者劉學聖／攝影 高雄市果貿社區傳出確診案例，衛生局在當地成立篩檢站對居民進行快篩。記者劉學聖／攝影 高雄市果貿社區傳出確診案例，衛生局在當地成立篩檢站對居民進行快篩。記者劉學聖／攝影 高雄市果貿社區傳出確診案例，衛生局在當地成立篩檢站對居民進行快篩。記者劉學聖／攝影

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