高雄今增本土3例確診 為左營自助餐女店員的家人

中央流行疫情指揮中心今午公布高雄新增3例，是昨天公布染疫的自助餐女店員案20832的同住家人，高雄市長陳其邁下午2點30分對外說明。

高雄昨增一例感染源不明的30多歲女病例，是在左營果貿社區「大偉自助餐」工作的女店員，感染源不明，她和親友228連假期間曾赴花東旅遊，3月3日出現肌肉痠痛，發燒症狀，4日確診，今天3名礭診者，都是接觸家人。

由於確診女店員工作的自助餐店未落實實名制，高市府今在左營果貿地區設社區篩檢站，環保局也已前往完成清消。 高市環保局已赴左營果貿地區女店員工作的地點清消。圖／高市環保局提供 高雄30多歲女自助餐店員確診，今續有三名家人也染疫。記者王昭月／翻攝

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