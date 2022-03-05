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本土+8為3例男性、5例女性 境外72例

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本土+8例為3例男性5例女性 境外72例

聯合報 / 記者謝承恩／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，今日新增本土個案為3例男性、5例女性。圖／指揮中心提供
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，今日新增本土個案為3例男性、5例女性。圖／指揮中心提供

國內新增80例COVID-19確定病例，分別為8例本土個案及72例境外移入(41例為航班落地採檢陽性)；另確診個案無新增死亡。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，今日新增本土個案為3例男性、5例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲。

指揮中心說，今日新增境外移入個案為26例男性、46例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自菲律賓(11例)、加拿大(6例)、香港(5例)、越南(4例)、美國(3例)、日本及韓國(各2例)、馬來西亞、土耳其、印度、英國、泰國、阿拉伯聯合大公國、法國、新加坡、義大利、史瓦帝尼、南非、多明尼加及墨西哥(各1例)移入，另26例調查中。入境日介於今(2022)年1月9日至3月4日；詳如新聞稿附件。

指揮中心統計，截至目前國內累計6,416,041例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含6,395,029例排除)，其中20,797例確診，分別為5,284例境外移入，15,459例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。

2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另14例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

今日新增本土個案為3例男性、5例女性。圖／指揮中心提供
今日新增本土個案為3例男性、5例女性。圖／指揮中心提供

新冠肺炎 COVID-19

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