中市境外移入確診個案 匡列17人PCR皆陰性
中央昨天公布的境外移入COVID-19確診個案中，其中1名個案是受聘到台中市工作，台中市衛生局今天表示，經疫調後匡列17名接觸者，PCR皆陰性。
台中市衛生局在新聞稿中指出，中央3日公布66例境外移入個案，其中1例為個案20730，衛生局2日夜間接獲北部醫院通知後，即積極展開疫調。
衛生局表示，這名個案於1月30日自美國入境，受聘到台中市1家公司工作，居家檢疫期間採檢皆為陰性，個案原預計3日返美，於2日至台北市三軍總醫院附設民眾診療服務處進行自費PCR採檢陽性（Ct值33），血清抗體陽性，今天複驗PCR結果為陰性，為求謹慎，足跡已全面清消。
衛生局指出，經疫調共匡列17名接觸者，PCR結果皆陰性，經衛生福利部傳染病防治醫療網中區網區指揮官黃高彬評估，這名個案為境外移入舊案，對於社區傳播風險低，無須公告個案活動足跡史，市府秉持寧嚴勿鬆態度，相關足跡已全面清消。
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