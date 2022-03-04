7月出國玩？醫師曝台灣亂解封後果：下個香港誰敢來

本土疫情趨緩，各縣市防疫政策開始逐步鬆綁，旅遊業者也積極爭取開放出入境旅遊。醫師沈政男認為，看看香港的現況，胡亂解封「誰還敢來台灣玩啊？」

全球因疫情封境逾2年，近期多國已有條件解封，台灣也將於3月7日開放邊境鬆綁，讓商務客入境、檢疫期縮短至10天，旅遊業更期盼能達到5月、7月分別開放入境、出境旅遊。但沈政男卻認為，「香港已經被美國建議不要前往旅遊了」，台灣若胡亂解封導致疫情失控，還有誰敢來玩呢？

他分析台灣本土疫情處於「動態清零」階段，即會零星出現不明感染源案例，「只是點狀，不至於連成傳播鏈」，若匡列得快又準，仍可出現短暫的零確診，但1天、2天後又會再出現不明感染源案例，「這已是過去兩個月的疫情常態了」，要讓防疫加嚴達到真正清零，現在已不可能。

沈政男表示，目前走向放鬆，代表境外漏進來的病毒會增加，為了維特境內疫情穩定，就需要更有效疫的疫調與匡列，甚至當新增數目太多時，有可能要採取更大規模，如果做不到，每日新增就會一直增加，當台灣「增加到超過疫調量能，那就會變成下一個香港」。

他警告，到那時再戴口罩、做檢測、集中隔離等，都已經來不及，因此邊境不可胡亂解封，「台灣絕對不能重蹈他們的覆轍」。但他也認為這樣的劇本不會出現，只要各縣市政府的疫調效率能維持住，再提升一些量能，就可以確保解封後不會爆發。

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