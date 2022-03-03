快訊

老夫妻規劃遺產這麼做 花5萬元省300萬元土增稅

南部「復電又停電」傳分區限電？台電駁斥曝真正原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

本土確診5例、境外66例 今日落地採檢無人陽性

聯合報 / 記者謝承恩楊雅棠邱宜君／台北即時報導
圖／擷自直播畫面
圖／擷自直播畫面

國內今日新增5例本土病例，境外移入個案有66例，其中有28例為落地採檢陽性、38例為居家檢疫轉陽。中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，今日比較特別是入境篩檢91人，其中0人為陽性，認為「應該是機率問題」。

指揮中心表示，今日新增本土個案為3例男性、2例女性，年齡介於未滿10歲至50多歲；無確診案例死亡。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為33例男性、32例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(11例)、菲律賓(6例)、美國(5例)、香港(4例)、新加坡、印尼及印度(各3例)、柬埔寨、緬甸及英國(各2例)、拉脫維亞、日本、南非、法國及阿拉伯聯合大公國(各1例)移入，另20例調查中。入境日介於今年1月25日至3月2日。

指揮中心統計，截至目前國內累計6,375,953例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含6,354,993例排除)，其中20,653例確診，分別為5,153例境外移入，15,446例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另14例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

圖／指揮中心提供
圖／指揮中心提供

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

直播／今本土+5、增66例境外移入 無死亡個案

福島食品抽驗率遭質疑 陳時中：要有合理比例

陳其邁談選舉讚阿中部長高抗壓性 沒聽過討論陳建仁

十大政治領袖陳時中排名第七名 指揮中心一句話回應

相關新聞

3月7日鬆綁「商務泡泡」免隔離 一般客檢疫縮短5天吸引力大

國內自3月7日將開放邊境鬆綁，包含商務客可入境、檢疫期縮短至10天，旅遊業更盼三月至五月能開放觀光旅遊。陳時中表示，業者...

花蓮男從阿拉伯回台過年 出境前確診到過小籠包店、田徑場

花蓮今天出現1例境外移入確診案20745，一名20多歲、在阿拉伯工作的年輕男性，農曆年前返回花蓮，入境、居隔期間3度採檢...

桃園本土+2一足跡曝 觀音國小、附幼師生明二採

中央流行疫情指揮中心今天公布桃園新增2例本土個案（案20751、20752），均為米迪幼兒園群聚事件衍生，居隔期間陰轉陽...

彰化增2確診！桃園家族回娘家傳染 曾到眼鏡行、美髮店

彰化縣今天新增2例新冠肺炎確診個案，彰化縣衛生局證實是從桃園幼兒園群聚衍伸個案，一家四口確診前在228連假回娘家，傳染給...

彰化新增2男童確診 曾與桃園幼兒園群聚案有關

中央疫情指揮中心今天公布新增新冠肺炎本土個案5例，其中兩人是彰化個案，都是未滿10歲的男童，為米迪幼兒園群聚案的接觸者，...

旅遊業爭取「三五七」鬆綁 觀光局回應了...

邊境解封聲浪四起，旅遊業者昨發出聯合聲明爭取「三五七」鬆綁，也就是三月開放商務、五月開放入境旅遊、七月開放出境旅遊。對此...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。