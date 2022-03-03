本土確診5例、境外66例 今日落地採檢無人陽性

國內今日新增5例本土病例，境外移入個案有66例，其中有28例為落地採檢陽性、38例為居家檢疫轉陽。中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，今日比較特別是入境篩檢91人，其中0人為陽性，認為「應該是機率問題」。

指揮中心表示，今日新增本土個案為3例男性、2例女性，年齡介於未滿10歲至50多歲；無確診案例死亡。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為33例男性、32例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(11例)、菲律賓(6例)、美國(5例)、香港(4例)、新加坡、印尼及印度(各3例)、柬埔寨、緬甸及英國(各2例)、拉脫維亞、日本、南非、法國及阿拉伯聯合大公國(各1例)移入，另20例調查中。入境日介於今年1月25日至3月2日。

指揮中心統計，截至目前國內累計6,375,953例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含6,354,993例排除)，其中20,653例確診，分別為5,153例境外移入，15,446例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另14例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。 圖／指揮中心提供

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