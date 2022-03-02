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打高端出國受阻怎辦？ 陳時中曝「兩種解方」

桃園幼兒園國小染疫對象廣 累計26人確診

聯合報 / 記者謝承恩楊雅棠邱宜君／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。記者謝承恩／攝影
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。記者謝承恩／攝影

國內今日新增2例本土個案皆為居家隔離陰轉陽案例，中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，其中一例為國小電腦老師的學生（案20683），另外是已確診（案20563）的友人 ( 案20682 )，全案已累計26人染疫。

陳時中說，桃園案例牽涉到很多學校和許多家長的職場，因此案例相對複雜，整體源頭仍以案20485較為可能，陳時中表示，目前匡列範圍廣，整體案件看來相對樂觀。

另外Ct值較低的兩個個案，為案20620，二採後Ct值從31.5降為32.7，沒有特別變化；另一案為案20619則從Ct值36降為32.8，研判為較新的個案。全案累計26人染疫。

新冠肺炎 COVID-19

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