安全解封指標：每周兒童確診<60、境外移入住院<350人

桃園米迪幼兒園群聚已波及三所國小，多名未滿五歲、未滿十歲學童染疫。台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙今提醒，從各國經驗看來，兒童感染佔比是疫情的重要指標，台灣的兒童確診人數必須控制在每周60名以下，每周境外移入個案的住院人數也不能超過350人，如此應可安全地解封，以目前單周累計7名兒童確診及境外移入個案數來看，台灣確實可開始恢復新常態生活。

陳秀熙表示，安全防疫解封指數，要考量防疫及醫療量能，包括居家隔離檢測住院重症藥物等，還要考慮免疫保護力包括完整接種率和自然感染，防疫監視通報系統的「低報」也要納入考量。此外也不能忘記密切監測兒童感染佔比及上升速度，並持續觀察病毒變異及特性。

陳秀熙指出，台灣目前自然感染率僅0.01%，群體保護力主要來自快速接種疫苗，目前疫苗保護力已達73%。目前台灣大於十歲的omi發生率是每十萬人3.5，小於十歲是每十萬人7.3，單周確診7人，小於安全上限60名，希望能維持。如果每周境外移入住院人數也維持不超過350人，解封指數小於一，可謂達成安全解封指標，可開始恢復新常態生活。

在疫情高風險國家，推廣兒童疫苗接種是控制疫情控制的重要手段。陳秀熙研究團隊成員林庭瑀表示，英國和美國都讓部分幼童施打疫苗，Delta和Omicron流行時，幼童盛行率差距不大，都是大約一成。但在南韓、南非這些幼童未接種疫苗的國家，Delta和Omicron流行期間幼童盛行率就差異慎大，南韓兒童Omicron盛行率是Delta時期的兩倍，南非是三倍。相較於20至39歲成年人，兒童受到Omicron威脅的風險都高於Delta，但英美只有1.3-1.5倍，但南韓和南非卻有2.6至3.2倍。

陳秀熙表示，歐美疫情在一月起開始趨緩，可歸功於自然感染與疫苗接種共同貢獻的群體保護力，然而，綜觀各國經驗，靠自然感染讓疫情下降，全國至少要有四分之一人口感染過，才有可能。如果台灣想要效法這些國家與病毒共存的經驗，等於要付出喪失17到29萬條人命的代價，比較安全的做法還是做好「動態清零、重症清零」，就像紐西蘭，努力把每天住院、重症、死亡人數都控制在極低。

陳秀熙表示，台灣族群免疫主要來自疫苗接種，最新國際研究證實Omicron亞型BA.1和BA.2，都有免疫逃脫特性，但接種三劑疫苗可顯著提升保護效益。陳秀熙研究團隊成員張維容表示，不過，由於BA.1和BA.2的演化與其他變異株的距離較遠，所以過去感染過其他變異株所產生的中和抗體，也不抬能中和Omicron病毒，還是會重複感染。

不過，根據英國2021年12月底到2022年2月的研究，發現接種2劑週後，對抗BA1和BA2的效益分別下降到10%、18%，接種3劑後2到4周可以提升到7成，5到9周後還有6成，10周以後還有五成。另外，Omicron的死亡風險也顯著低於Delta，接種第三劑除了提升對於Omicron的保護力，也有助於降低感染Delta死亡風險

張維容指出，英格蘭分析2021年12月後染疫的1035名個案，結果發現BA1的死亡風險比Delta低67%，而且男性下降地比女性多，年輕族群下降地比年長族群多。男性下降75%女性下降56%，18-69歲下降77%，70歲以上下降55%。如果有接種第三劑，也可以降低delta的死亡風險。

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