借鏡香港疫情 專家分析3大啟示籲超前部署

香港疫情爆發，新光醫院副院長洪子仁分析香港帶給台灣的3大啟示，呼籲政府及早規劃染疫者3段分流措施、催打第1劑疫苗並落實長照機構監測，盡可能保護高風險族群免於重症。

香港COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續嚴峻，確診數已連2天突破3萬例，第5波疫情至今累計超過22萬人染疫，由於隔離及治療設施不足，數萬名一採陽性者只能在家中隔離。

新光醫院副院長、陽明交通大學醫管所兼任副教授洪子仁今天接受中央社記者訪問時分析，香港這次疫情之所以這麼嚴峻主要有3大原因，包括居住環境狹小、高齡者疫苗覆蓋率低以及醫療量能配置。

洪子仁說，香港民眾若被匡列為確診個案密切接觸者，須依接觸程度在家中隔離，但香港居住環境狹小，每戶之間又過於密集，關在家中反而增加同住家人染疫機會，甚至可能因煙囪效應，傳染給同大樓鄰居。

其次是高齡者疫苗覆蓋率過低，洪子仁指出，據統計，香港70歲以上長輩第1劑疫苗涵蓋率不到6成、80歲以上更低於3成，是高齡者重症死亡居高不下主因；第3，香港確診者無論輕重症，通通送往公立醫院，隔離設備不夠，導致院內感染，本該治療患者的醫院，反而成為病毒傳播大本營。

洪子仁認為，儘管台灣的狀況與香港差異大，但香港疫情慘況仍帶給台灣3大啟示，呼籲政府應超前部署，以防在解封之路上遇到疫情突襲，可快速因應。

洪子仁說，Omicron傳播速度相當快，一旦疫情升溫、患者大量增加時，務必啟動3段分流，無症狀患者在家隔離、輕症患者送集中檢疫所，僅中重症患者送往醫院。

接著是催打第1劑疫苗，洪子仁指出，疫苗是避免重症最重要關鍵之一，英國經驗顯示，接種疫苗帶來保護效果，年紀愈大、效果愈明顯，80歲以上接種3劑疫苗的老人染疫死亡率僅2%，完全沒打疫苗者死亡率高達22%，相差10倍以上。

洪子仁強調，目前國內50歲以上中高齡族群還有超過100萬人連1劑疫苗都沒打，呼籲政府在鼓勵全民打第3劑的同時，也別忘了趕緊催打第1劑，才能避免高風險族群陷入染疫重症危機。

第3，長照機構一定要落實健康監測，洪子仁說，一旦病毒進入長照機構，恐一發不可收拾，因此長照機構若出現染疫個案，切勿輕忽，也盼政府和公私立醫院齊心抗疫，穩住台灣疫情。

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