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獨／機組員檢疫措施擬3月7日起放寬 長程航班改「5+5」

聯合報 / 記者曹悅華謝承恩／台北即時報導
機組員示意圖。聯合報系資料照
機組員示意圖。聯合報系資料照

世界各國都已陸續解封，中央流行疫情指揮中心也力拚3月中旬鬆綁邊境，機組員檢疫措施的鬆綁也備受關注。根據本報掌握，已接種第三劑滿14天者，長班擬從「5+9」改為「5+5」，可一人一戶。短班則維持七天，但降為自主健康監測。同樣自3月7日起實施。不過詳情還待中央流行疫情指揮中心宣布。

根據日前專家小組會議後初步結論，機組員將於3月7日零時起放寬檢疫措施。

根據研擬的方案，如未接種第三劑者，長班規定不變，維持五天居檢加九天加強版自主健康管理，適用一人一戶規定。至於已經接種第三劑且滿14天者，一人一戶、防疫旅宿或公司宿舍檢疫者，調整為五天居檢加五天自主健康管理，不過選一人一戶，回國當天多一次PCR檢測。

短班來回部分，有接種第三劑滿14天者，從七天「自主健康管理」降成「自主健康監測」，同樣在每七天，也就是第七、十四天一樣要PCR，且間隔三到四天需自主快篩。

據了解，該版本是第三劑疫苗覆蓋率達三成的方案，目前機組員第三劑疫苗覆蓋率已經達四成，當達第五或第七成時，可能還會調整。

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