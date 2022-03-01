桃園新街國小爆3確診 市府公布師生採檢結果
桃園1家3口衍生米迪幼兒園群聚案持續擴大。昨晚間桃園中壢區新街國小再傳新增3例，市府表示，昨晚針對中壢殯儀館採檢381人皆為陰性；新街國小共採檢2497位，其中730位陰性，其餘陸續檢驗中。
日前確診的1家6口中，因案20557曾於23日到中壢某禮儀百貨採買，導致一名禮儀百貨女員工確診（案20621）。市府匡列同住家人採檢，發現她3名就讀新街國小的兒子都陽性，分別是2年級的雙胞胎兄弟和1年級的弟弟；該校即起停課14天，改採線上教學。
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