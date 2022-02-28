昇恆昌1員工25日確診 未接觸消費者、全體篩檢陰性

昇恆昌內湖總公司傳出有員工確診消息，北市衛生局今回應，該個案為2月25日公布的北市本土病例（案20396），相關防治措施均已完成；昇恆昌表示，所有員工快篩結果均為陰性。

昇恆昌表示，接到衛生局通知後，總公司辦公室即刻緊急清消，所有員工也在第一時間快篩確認，結果均為陰性，目前所有員工狀況未有異常，該確診員工為後勤人員，沒有接觸到第一線消費者。

衛生局專門委員歐佳齡今說明，該確診員工為一名30多歲男性（案20396），北市25日防疫記者會上就已有說明，該個案23日出現流鼻水症狀，前往診所就醫，快篩檢驗結果為陽性，再到醫院PCR採檢確定陽性確診。

歐佳齡表示，該個案Ct值18.2，已匡列268人居家隔離、擴大採檢17人，另工作場域第一時間就通知業者清消，並由業者自行安排員工進行快篩或PCR採檢，364人全數陰性。

衛生局25日也公布案20396公共場域足跡，包含國立台灣師範大學、兄弟大飯店菊花廳、Old ratten coffee 荖藤咖啡、臺北市立第二殯儀館景仰樓3樓至美三廳、青禾泰式養生會館、陶然亭餐廳及陳大昕耳鼻喉科診所，相關足跡皆已完成環境清消。

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