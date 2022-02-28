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桃園新增7本土確診案 市府加開採檢站建立防火牆

中央社 / 桃園28日電

中央流行疫情指揮中心今天公布桃園新增7例本土個案，桃園市政府表示已掌握新增個案相關職場、家庭及學校人員採檢，確認足跡並擴大匡列居隔，同時加開採檢站，建立社區防火牆。

新聞處下午發布新聞稿表示，指揮中心公布桃園新增7例本土個案，為案20580、案 20617、案 20618、案 20619、案 20620、案 20621及案 20622，另有5例境外移入個案皆為落地採檢陽性，年齡介於2歲多至49多歲。

桃園市政府衛生局長王文彥說，案20580為昨天確診就讀米迪幼兒園的案20556同住家人；案20617為富林國小4年級學生，曾上過昨天確診案20563電腦老師的課程因而確診；案20618 為觀音國小學生，與昨天確診案20559為課後照顧服務中心同學，匡列居家隔離採檢確診。

另外，案20619為觀音國小附設幼兒園學童，昨天全校採檢後確診；案20620也是觀音國小學生，昨天全校採檢後確診；案20621，因昨天確診的案20557曾於23日出入其工作地點採買物品有所接觸而確診；案20622為案20619的母親，為家庭衍生確診個案，相關疫調進行中。

王文彥指出，考量觀音國小多個班級感染，且課後照顧班有混班上課情形，因此除對有感染的班級全班同學居家隔離外，全校其他師生將於今天起進行5天的預防性隔離，預計3月4日再次安排二採，嚴密監控疫情。

王文彥提到，由於幼兒未施打疫苗，且Omicron症狀輕微較易被忽略，產生群聚感染的機會，因此市府呼籲各校及家庭，只要孩子有發燒或上呼吸道症狀務必進行篩檢，醫療院所若遇上呼道症狀求診病例，也應加強核酸檢驗，希望透過早期監測、預警的方式，降低群聚感染風險。

新聞處長詹賀舜說明，市府除針對相關足跡進行清消，也將持續進行社區健康監測，今天桃園社區採檢站採檢325人，累計已採檢10萬9365人。市府除了中壢區中正公園及桃園區中路運動公園2處採檢站持續開設，另外在2月28日下午4時至6時、3月1日上午9時至12時，也在中壢殯儀館設置採檢站。

此外，3月1日到3日上午9時到12時將在觀音區的觀音國小設置社區採檢站，若社區民眾曾出入相關場所，或覺得有採檢必要，可前往社區採檢站或責任醫院進行採檢。

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