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幼兒園群聚延燒7確診 桃園公布殯儀館、汽車旅館等19處足跡

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園今天新增7例本土個案，市府下午公布相關確診者足跡，圖為桃園區殯葬服務中心。圖／市府提供
桃園今天新增7例本土個案，市府下午公布相關確診者足跡，圖為桃園區殯葬服務中心。圖／市府提供

桃園今天新增7例本土個案，市府下午公布相關確診者足跡，包括觀音區甘泉寺、桃園區殯葬服務中心、中壢區殯葬服務中心、三商巧福內壢門市都入列。市府表示，今起除了中壢區中正公園、桃園區中路公園，中壢殯儀館、觀音國小也設有社區採檢站，有需要的民眾可前往採檢。

市府今天公布案20555、20556、20557、20558、20561、20562、20563、20580、20620足跡。包括觀音區甘泉寺、早安美芝城觀音中正門市、大家超市、三木子雞蛋糕、派克雞排桃園觀音店、蝦皮店到店觀音大觀店、大樹藥局桃園中正門市。

還有三商巧福內壢門市、桃園區殯葬服務中心、觀音區風火輪機車行、中壢區殯葬服務中心羽昇館、六星禮儀百貨、7-11觀昌門市、甘泉夜市、中華湯包新生店、悠悅汽車旅館、HYUNDAI平鎮展示中心、龍巢飯麵館。另有確診者曾搭乘桃園客運5042路線往返下大坡腳站與觀音站。

桃園今天新增7例本土個案，市府下午公布相關確診者足跡。圖／市府提供
桃園今天新增7例本土個案，市府下午公布相關確診者足跡。圖／市府提供
桃園今天新增7例本土個案，市府下午公布相關確診者足跡。圖／市府提供
桃園今天新增7例本土個案，市府下午公布相關確診者足跡。圖／市府提供

新冠肺炎 COVID-19 桃園 足跡

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