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桃園米迪幼兒園案增7確診 累計21人染疫

中央社 / 台北28日電
桃園市觀音區的米迪幼兒園已派員清消。（桃園市政府環保局提供）中央社
桃園市觀音區的米迪幼兒園已派員清消。（桃園市政府環保局提供）中央社

國內今天新增9例COVID-19本土病例，其中多達7名個案來自桃園市米迪幼兒園案，累計21人染疫；另外，新北不明感染源父子案及高雄市煉油廠衍生群聚各增1名確定病例。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午公布，國內新增56例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確定病例，分別為9例本土個案（2人居家隔離期間陰轉陽），及47例境外移入（35例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。

新增本土個案為3例男性、6例女性，年齡介於未滿5至60多歲，7人來自桃園，新北、台南各1例。

莊人祥表示，7名桃園個案皆與米迪幼兒園案有關，其中案20580是一名未滿5歲男童，是日前公布與本案相關的案20555及案20556同住家人，經匡列採檢陽性，Ct值14.8。

新增的案20618則是一名10多歲女童，是就讀觀音國小的案20559兒童課後班同學，經匡列採檢陽性，Ct值18.7；另外，莊人祥表示，新增的案20622則是案20619的母親，陪同小孩居隔確診，Ct值25.3。

桃園米迪幼兒園案疫情發展快速，衛生單位針對地區擴大採檢及社區監測，分別在富林國小及觀音國小設置社區篩檢站，揪出3名可能與幼兒園群聚有關病例。莊人祥說明，富林國小採檢站共篩檢237人，驗出1人陽性（案20617）。

莊人祥表示，案20617是一名未滿10歲女童，Ct值22.6，經疫調發現，病例與案20563有關聯性，昨天公布的案20563是幼兒園群聚衍生家庭群聚個案的國小老師，今天新增的案20617是這名染疫教師同校學生，案20617確實曾上過這名教師所教授的課。

另外，莊人祥表示，觀音國小採檢站共篩檢1037人，驗出2人陽性，分別為案20619，為一名未滿5歲男童，Ct值36，以及案20620，是一名未滿10歲女童，Ct值31.5。

米迪幼兒園案如今更燒進職場，莊人祥說，新增的案20621是一名30多歲女性，為某公司會計人員，經過疫調發現，個案在2月23日曾與米迪幼兒園確診學童家長（案20557）有職場接觸，經採檢陽性，Ct值19.1。米迪幼兒園案已累計21人確診。

新增的新北市個案（案20623）是60多歲女性，為不明感染源父子案的案20396母親，2月24日居家隔離期間採檢陰性，但在2月27日出現喉嚨痛症狀，當天採檢陽性，Ct值為25.6。

至於新增的台南市個案（案20581），莊人祥表示，個案是20多歲男性，是高雄市煉油廠衍生群聚相關個案（案19862）同事，2月14日曾與案19862職場接觸，2月15日採檢陰性，居家隔離期間滿採檢陽性，Ct值為31。

新冠肺炎 COVID-19 幼兒園

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