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本土+9、47例境外 桃園占7例最多 新北、台南各1例

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
國內新增9例本土個案，47例境外。圖／指揮中心提供
國內新增9例本土個案，47例境外。圖／指揮中心提供

國內新增9例本土個案及47例境外移入，其中35例為航班落地採檢陽性；另確診個案無新增死亡。發言人莊人祥表示，其中桃園有七例，新北、台南各一例。

莊人祥表示，今日新增本土個案為3例男性、6例女性，年齡介於未滿5至60多歲。

今日新增境外移入個案為27例男性、20例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國(6例)、越南(3例)、德國、新加坡、印尼、加拿大、荷蘭、馬來西亞、香港及墨西哥(各1例)移入，另30例調查中。入境日介於今(2022)年2月12日至2月27日。

指揮中心統計，截至目前國內累計6,307,048例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含6,286,217例排除)，其中20,489例確診，分別為5,000例境外移入，15,435例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。

2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另14例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

新冠肺炎 COVID-19

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