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桃園今+11例 公有市場、超商6處足跡曝光

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桃園今+11例 公有市場、超商6處足跡曝光

聯合報 / 記者楊湛華鄭國樑／桃園即時報導

桃園市今增加11例創近日新高，市府經連夜疫調，公布幼兒園案例的案20484、20484夫妻檔的足跡，包含龍潭公有市場、3家統一超商、理髮店及五金大賣場，大多都在桃園市南區。圖為桃園市長鄭文燦。圖／中央社
桃園市今增加11例創近日新高，市府經連夜疫調，公布幼兒園案例的案20484、20484夫妻檔的足跡，包含龍潭公有市場、3家統一超商、理髮店及五金大賣場，大多都在桃園市南區。圖為桃園市長鄭文燦。圖／中央社

桃園市今天增加11例創近日新高，市府經連夜疫調，公布幼兒園案例的案20484、20484夫妻檔的足跡，包含龍潭公有市場、3家統一超商、理髮店及五金大賣場，大多都在桃園市南區。

市府調查，案20484、20484的足跡包括本月16日晚上至觀音區7-11觀昌門市，17、18、24日至平鎮區7-11鎮豐門市，19日下午至平鎮區JIT快速剪髮中豐店，22日早上至平鎮區7-11丰順門市，25日則分別去過龍潭區龍潭公有市場及平鎮區六六順五金百貨大賣場。

市府呼籲，民眾如曾出入上述相關場所，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測，期間如出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、頭痛、打噴嚏、流鼻水、疲勞等疑似症狀，請盡速撥打1922或0800-033-355防疫專線通報，並至醫療院所採檢（勿搭乘大眾運輸），就醫時請主動告知醫護人員相關接觸史。

桃園市府公布幼兒園夫妻最新確診足跡。圖／市府提供
桃園市府公布幼兒園夫妻最新確診足跡。圖／市府提供

新冠肺炎 COVID-19 足跡 桃園

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