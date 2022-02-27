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本土+16、境外44例！ 10例幼兒園擴大採檢確診

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
今天新增16例本土案例、44例境外。圖／指揮中心提供
今天新增16例本土案例、44例境外。圖／指揮中心提供

國內今天新增16例本土個案，及44例境外移入、有20例為航班落地採檢陽性；另確診個案無新增死亡。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，今日新增本土個案為9例男性、7例女性，年齡介於未滿5至70多歲，其中桃園11例、新北5例。

莊人祥表示，桃園11例中有10例為因應案20485的幼兒園擴大採檢驗出，包括三個家庭群聚。

另今日新增境外移入個案為25例男性、19例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國(7例)、越南及澳大利亞(各3例)、馬來西亞及印尼(各2例)、香港、德國、新加坡、千里達及托巴哥、薩爾瓦多、加拿大、英國、阿根廷、瑞士、義大利及孟加拉(各1例)移入，另16例調查中。入境日介於今(2022)年2月12日至2月26日。

指揮中心統計，截至目前國內累計2萬433例確診，分別為4953例境外移入，1萬5426例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。

2020年起累計853例新冠肺炎死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另14例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

今天新增16例本土案例。圖／指揮中心提供
今天新增16例本土案例。圖／指揮中心提供

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