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新加坡籍驗船師確診 南投相隔8月再度出現新冠足跡

聯合報 / 記者江良誠趙容萱／南投即時報導
台中市衛生局今天公布新加坡籍驗船師確診新冠肺炎，他和女友22日之前主要在南投地區活動。記者趙容萱／攝影
台中市衛生局今天公布新加坡籍驗船師確診新冠肺炎，他和女友22日之前主要在南投地區活動。記者趙容萱／攝影

相隔8個多月，南投縣再度出現確診者足跡。台中市今天公布新加坡籍42歲驗船師確診新冠肺炎，他雖然住在台中市龍井區，但女友是南投人，且22日之前兩人主要在南投活動，讓南投縣無確診者的足跡紀錄破功。

南投縣衛生局副局長吳美玲說，已經收到驗船師確診通報，衛生局正整理他的活動足跡範圍，而驗船師接觸10人包括女友已經匡列隔離，且經採檢為陰性，衛生局會公布個案的公共場所活動史，提供大眾參考，也請民眾加強自我防疫措施。

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