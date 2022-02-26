桃園本土+3 新增6處足跡都在南區

中央疫情指揮中心今天公布桃園新增3例確診個案。據了解，新增案例來自同一家庭，丈夫（案20483）因為工作需要，到醫院採檢呈陽性反應，疫調人員擴大追查後，發現太太（案20484）與小孩（案20485）也都確診，但感染源還不明；由於小孩仍在讀書，有校園足跡，桃園市政府已緊急通知全校師生採檢，目前採檢作業人在進行中。

桃園市政府指出，案20483為30多歲男性，因未完整接種疫苗，而新工作要求須附檢驗報告，自費採檢後確診，CT值26。經疫調，他的太太（案20484）與兒子（案20485）也都確診，CT值分別是32.8和35.2，目前收治醫院隔離治療。另外，與個案同住還有3名友人，目前一採陰性，已安排至集中檢疫所隔離，衛生局已掌握社區相關疫調並安排採檢，請民眾毋須恐慌。

新聞處長詹賀舜表示，有關案20484公共場所足跡，他曾在18日上午去過平鎮區中豐路「閤家康聯合藥局」和「酷樂莎GUZEI SABAH」，19日下午去過「全聯福利中心平鎮祥安店」，20日上午有平鎮區自由街「7-11寶麗門市」，24日下午有平鎮區中豐路「立特佳五金百貨大賣場」，25日上午「星巴克楊梅中山門市」，民眾若有足跡重疊，請做好自我健康監測。

除了個案足跡，市府也匡列太太職場105人、兒子學校287人進採檢，檢驗結果尚未出爐。

衛生局長王文彥提醒，本周末為228和平紀念日連假，各觀光景點維持人流管控、加強實聯制、體溫監測及清消頻率，民眾外出應遵守各項防疫規範，減少不必要的外出及聚會、維持社交距離、佩戴口罩以及勤洗手等，防疫仍不可鬆懈。

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