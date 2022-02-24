快要可以出國玩了？醫指若放鬆一事：台灣2周內疫情爆炸

國內疫情趨緩但仍未平息，連續五日單日確診個位數，外界期待下半年能開放出國旅遊，昨天(23日)中央疫情指揮中心指揮官陳時中也表示，「有這個可能性。」不過醫師沈政男卻認為，說快要能出國根本是錯的，實際上也沒有鬆綁時間表，如果選擇放鬆疫調讓確診者待在家裡，包準兩個禮拜台灣就會變成下一個香港。

沈政男昨天(23日)在臉書發文指出，一堆人在那邊說「接下來要與病毒共存了喔，大家要做好心理準備」，實在是從頭錯到尾，甚至有人說「真好，就快要可以出國旅遊了！」，但也是錯的，人家根本沒有這麼講，聽不懂指揮中心的人實在太多了。

沈政男說，現在的狀況就是清零，然後維持清零，接著逐步放寬檢疫天數，看疫情如何，如果新增明顯提高，就會放緩，甚至再度緊縮防疫手段，直到繼續清零，沈政男也表示，「根本沒有鬆綁時間表」，現在防疫邏輯是，已經圍堵omicron成功，就不可能讓許多國人感染，任何會明顯造成感染人數增加的建議，都是一廂情願。

沈政男透露，檢疫時間縮短到10天，其實也不是什麼鬆綁，因為Delta潛伏期5天，檢疫14天可以抓到2個標準差以外的潛伏期，而Omicron潛伏期3天，那麼檢疫10天就可以抓到2點5個標準差以外的潛伏期，「只是病毒的潛伏期明顯改變」。

另外，如果讓確診者待在家中，沈政男說這是可笑加三級的建議，這招只要一使出來，「包準兩個禮拜台灣就會變成下一個香港。」，他也表示，疫情教了大家很多，最重要的就是，「現實就跟病毒一樣，必須貼近它的邏輯，而不是它來順從你」。

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