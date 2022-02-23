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高雄港群聚案逾14天無新增 入境船舶仍加強監測

中央社 / 高雄23日電
高雄市長陳其邁。聯合報系記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁。聯合報系記者徐如宜／攝影

高雄市今天COVID-19（2019冠狀病毒疾病）零確診，市長陳其邁說，高雄港群聚感染事件，從春節後至今已逾14天無新增個案，但東南亞等地區疫情未歇，持續加強入境船舶健康監測。

陳其邁下午在防疫會議會後記者會表示，高雄市今天無新增COVID-19本土確診個案，針對高雄港群聚感染事件，從港區中島作業區、修船廠區等，已進行上船人員每天2次快篩，而從農曆過年後至今已逾14天沒有新增確診個案。

陳其邁說，社區相對安全，管制措施將逐漸回歸常態，不過要注意的是，西太平洋、東南亞等地區疫情仍上升，將加強入境船舶健康監測。另針對人數500人以上工廠，也將持續邀廠商盤點防疫計畫，保全生產量能、照顧員工健康。

對於醫療院所，陳其邁說，因COVID-19逐漸社區化、輕症化、流感化，將在不影響日常生活前提下調節醫療及篩檢量能，市府會考量其他國家做法，並在專家會議中密集討論合理對策。

陳其邁也再次提醒民眾盡速施打第3劑疫苗，目前高雄市65歲至74歲施打第3劑疫苗約67%、75歲以上約52%，希望最少達到75%以上，對長輩才有保護力，家中有長輩的民眾也要盡快施打，未來疫情戰役還有長路要走，要做好準備。

高市府今天起至28日共設置3處疫苗接種站，今天、25日在楠梓加工出口區莊敬堂，24日、25日在棧玖庫旅客服務中心，25日、27日、28日在大東文化藝術中心。

新冠肺炎 COVID-19 陳其邁

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