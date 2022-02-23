境外染疫率兩個月增三倍 台大公衛建議這條件免隔離

中央流行疫情指揮中心預計本周就要宣布鬆綁邊境，首波擬放寬商務客入境資格，以及縮短入境檢疫時間為十天。台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙今提出數據，境外旅客新冠肺炎發生率在過去兩個月上升逾三倍，若要優質化邊境防疫，可將入境之完整接種者分為「有保護力」與「保護時效已過」，前者毋須隔離檢疫，後者可採「5+5」，至於未完整接種者則採「10+7」，但無論5+5或10+7都要至少兩次PCR以及多次快篩。

陳秀熙表示，目前全球確診4億2000多萬人，死亡超過588萬人，發生率下降可能是因為輕症不通報，死亡率除了歐洲持平在1.23％，其他區域也有下降趨勢，大多在1%以下，應與疫苗普及接種有關。國外疫情嚴峻，台灣境外旅客的新冠發生率有上升趨勢，從去年12月初的1%，到1月底就超過3%，現在2月中也還是一樣大約在3%。

陳秀熙表示，要優質化邊境防疫，可區分完整接種兩劑之後的保護力，有保護力者入境後毋須隔離檢疫，保護力時效消失者採取5+5方案，期間接受兩次pcr、一次快篩，沒有完整疫苗接種者則採取10+7方案，期間接受兩次pcr、四次快篩。

陳秀熙表示，因應各國病毒共存的大劉姓狀態，台灣維持「重症清零」是最重要的，3到5月走向新常態生活，可先逐步幫助機師機組員、觀光旅遊業走向正常化，但仍不能全面解開口罩、社交距離等防疫措施，除了善用藥物、次世代疫苗等多元策略，也可延用邊境防疫優質化的邏輯，去做境內商業場所或職場的優質化防疫。

以餐廳為例，陳秀熙表示，若在接種兩劑以上且保護力未退，可開放正常內用；接種兩劑疫苗但保護力消退，可在「防疫低警戒區」用餐；若未完種接種疫苗，則須在「防疫高警戒區」用餐。警戒區都要用隔板、保持社交距離，餐廳員工則分區服務。

陳秀熙表示，香港現在就是重症清零防線被衝破的狀態，值得借鏡。陳秀熙研究團隊成員廖翎均補充，香港光是今年已累計確診累計近萬人、75人死亡，因70歲以上完整接種兩劑僅四成四，三劑僅一成六，長者死亡率特別高，死亡年齡從11個月到98歲都有。因確診死亡人數大，平均一位醫護要照顧150名病人，醫護染疫人數也節節上升，20家以上安養長照機構爆發群聚感染。

陳秀熙也提醒，台灣重症清零過程中可以持續觀察韓國「輕症居家治療」的模式，這對於疫情類「流感化」之後的因應策略，或許有參考價值。廖翎均表示，南韓兩劑接種率接近九成，第三劑達六成，也要求高風險群接種第四劑。在單日確診突破十萬人之後，南韓政府宣布取消實名制，不再追蹤隔離16萬名輕症者，九成確診者都居家治療，只將高風險及重症者集中照顧，並維持公共場所查驗疫苗證明(KI-pass)之相關措施。 台大公衛流病與預醫所提出優質化邊境防疫模式。圖／擷取自新冠肺炎防疫科學線上直播

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