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醫點國內運動還死要戴口罩 又臭又濕黏「真的很蠢」

聯合新聞網 / 綜合報導
醫生認為運動時口罩一下就濕掉，防護力也相當有限。 聯合報系資料照／記者侯永全攝影
醫生認為運動時口罩一下就濕掉，防護力也相當有限。 聯合報系資料照／記者侯永全攝影

新冠疫情最近逐漸趨緩，但仍未完全平息，目前仍然維持警戒標準為第二級，除少數例外情形，外出全程佩戴口罩，台北市聯醫忠孝院區醫師陳昶宇認為，3月都準備要開放國外商務客了，不懂為什麼國內運動還要戴口罩，「從沒看過運動造成感染」、「一下就濕掉，真的很蠢」。

陳昶宇21日在臉書發文指出，3月都準備要開放國外商務客了，不懂為什麼國內運動還要戴口罩，本土個案傳播鏈幾乎都是家戶、職場跟聚餐傳染，「其他時間口罩戴好沒問題，運動時口罩一下就濕掉，防護力也相當有限，還要死戴著口罩真的很蠢」，不過他也在文末hashtag解釋，「是說感覺自己很蠢」。

貼文一出網友也紛紛回應，「大概都只有去唱歌，沒有去運動」、「我講課都講到會喘何況打球」、「光跑步要戴口罩就很蠢，每次跑有氧，我都會把口罩拿下來，然後每次都會被巡場教練盯」、「合理」、「不知道心肺訓練還要持續多久」、「學校可不可以順便開放，我不想戴口罩上課了」。

目前2月8日至2月28日仍維持疫情警戒標準為第二級，除少數例外情形，外出全程佩戴口罩，包括運動、唱歌、拍照及直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動之正式拍攝或進行時，維持須戴口罩。

像是農林漁牧工作者於空曠處（如：田間、魚塭、山林）工作、山林（含森林遊樂區）、海濱活動，以及溫／冷泉、烤箱等易使口罩潮濕之場合、外出時有飲食需求、指揮中心或主管機關指定之場所或活動，得暫時脫下口罩。

新冠肺炎 COVID-19

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