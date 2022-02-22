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桃園公布新北確診者足跡 曾搭乘客運到竹圍漁港

中央社 / 桃園22日電
桃園市大園區竹圍漁港。聯合報系資料照片／記者曾增勳攝影
桃園市大園區竹圍漁港。聯合報系資料照片／記者曾增勳攝影

桃園市政府今天公布新北確診者足跡，曾前往竹圍漁港、除了搭乘火車往返板橋及中壢火車站，另外也乘坐亞通客運703，往返中壢車站及竹圍漁港，但詳細時間仍有待調查。

桃園市政府下午發布新聞稿表示，中央流行疫情指揮中心今天公布桃園無新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案，另有1例境外移入個案，並無社區風險。桃園市3條主要傳播鏈已收斂可控，監測期將於25日期滿，2月底將再進行評估，並視疫情發展調整防疫措施，確保社區安全。

新聞處長詹賀舜表示，桃園社區採檢站今天共採檢105人，截至目前，桃園社區採檢站已累計採檢10萬1383人，其中陰性10萬1115人、陽性163人，檢驗中105人。市府仍會開設桃園區中路公園及中壢區中正公園2處社區採檢站，維持社區健康監測。

市府也公布新北確診者案19951，2月12日在桃園的公共場所足跡，包括上午11時至下午4時期間曾到竹圍漁港，另外，上午從板橋車站搭乘台鐵至中壢車站、下午自中壢車站搭乘台鐵返回板橋車站，其間曾搭乘亞通客運703往返中壢車站及竹圍漁港，至於詳細時間仍有待查證。

詹賀舜指出，市民如曾出入上述相關場所，請於足跡重疊次日起14天內，進行自我健康監測，若出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、頭痛、打噴嚏、流鼻水、疲勞等疑似症狀，請儘速撥打1922或0800-033-355防疫專線通報，並至醫療院所採檢，但勿搭乘大眾運輸，同時告知醫護人員相關接觸史。

新冠肺炎 COVID-19 足跡

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