台南歸仁家族10口人5確診 還有人發燒不排除再增加
台南歸仁家族群聚案今天再添確診者1人，這一家3代同堂10口人，因為高雄鋼鐵公司工程師到家中拜訪不到1小時，目前已有5人確診，傳染力驚人，衛生局表示，一家10口中有5名12歲以下小孩子，無法單獨居家隔離，而分別由4名大人照顧，一起居隔，但也因此相互傳染，一個確診、另一個也確診，目前家族中的阿嬤帶著兩名孫子居隔，3人篩檢都是陰性，但其中一人之前有發燒的症狀，不排隊未來確診人數會再增加，會密切注意。
台南市長黃偉哲下午舉辦疫情記者會，公布了最新的確診病例，他嘆氣表示，這個家族已有5人確診，近3天更是每天都有新增一例，主要是12歲以下的孩子都沒有打疫苗，完全沒有抵抗力，雖然父母不是故意讓孩子被感染，但這家人的案例應該能給很多人警惕。
這家人是因為高雄的工程師在本月12日到家中拜訪，一家10口人曾未戴口罩與工程師相處約1小時，工程師案19732在14日確診後，10人全部居家隔離，之後陸續有5人確診；該家族同住的有阿嬤、大兒子夫妻與3名子女、二兒子夫妻與1名子女，及三兒子的兒子。
衛生局表示，由於家中無法容納這麼多人一人一室居家隔離，因此都送往集中檢疫所，由一個大人照顧一到兩名孩子，最早是大兒子確診，之後是一起居隔的小孩確診，之後是跟太太同住的孩子確診，再之後是二兒子的太太確診（單獨居隔），今天確診的則是孩子已確診的大兒子的太太。
目前阿嬤與大兒子的長子及三兒子的兒子一起居隔，其中三兒子的小孩在17日出現發燒等症狀，但連續篩檢多次都是陰性，目前症狀已緩解，衛生局表示，會持續關注小孩的狀況，也會擔心一起居隔的阿嬤與大兒子的長子是否會後續由陰轉陽。
台南市衛生局局長許以霖表示，歸仁家族群聚案，目前已有53人居家隔離、95人匡列自主健康管理或監測，初步篩檢都是陰性，同時針對歸仁地區民眾有與這家人確診者足跡重覆者，也提供免費的快篩，昨天共篩檢112人也都是陰性，目前沒有社區擴散的風險。
但仍會持續提供當地民眾快篩，有足跡重疊者可在今天下午5時至晚間7時，前往看西里活動中心(歸仁區仁愛南街288號)篩檢。
▪【疫情專題】2月22日增5例本土、39例境外、0死
▪【整理包】第3劑怎麼選？一圖看懂各劑種組合效能、副作用強度
▪【QA整理包】超實用日期對照表 一張圖秒看懂何時能打第三劑
▪【教學文】一掃便知！數位新冠健康證明、台北通疫苗護照 操作流程看過來
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言