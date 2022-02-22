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台南歸仁家族10口人5確診 還有人發燒不排除再增加

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市歸仁區看西里活動中心昨天有不少當地民眾前往快篩。圖／衛生局提供
台南市歸仁區看西里活動中心昨天有不少當地民眾前往快篩。圖／衛生局提供

台南歸仁家族群聚案今天再添確診者1人，這一家3代同堂10口人，因為高雄鋼鐵公司工程師到家中拜訪不到1小時，目前已有5人確診，傳染力驚人，衛生局表示，一家10口中有5名12歲以下小孩子，無法單獨居家隔離，而分別由4名大人照顧，一起居隔，但也因此相互傳染，一個確診、另一個也確診，目前家族中的阿嬤帶著兩名孫子居隔，3人篩檢都是陰性，但其中一人之前有發燒的症狀，不排隊未來確診人數會再增加，會密切注意。

台南市長黃偉哲下午舉辦疫情記者會，公布了最新的確診病例，他嘆氣表示，這個家族已有5人確診，近3天更是每天都有新增一例，主要是12歲以下的孩子都沒有打疫苗，完全沒有抵抗力，雖然父母不是故意讓孩子被感染，但這家人的案例應該能給很多人警惕。

這家人是因為高雄的工程師在本月12日到家中拜訪，一家10口人曾未戴口罩與工程師相處約1小時，工程師案19732在14日確診後，10人全部居家隔離，之後陸續有5人確診；該家族同住的有阿嬤、大兒子夫妻與3名子女、二兒子夫妻與1名子女，及三兒子的兒子。

衛生局表示，由於家中無法容納這麼多人一人一室居家隔離，因此都送往集中檢疫所，由一個大人照顧一到兩名孩子，最早是大兒子確診，之後是一起居隔的小孩確診，之後是跟太太同住的孩子確診，再之後是二兒子的太太確診（單獨居隔），今天確診的則是孩子已確診的大兒子的太太。

目前阿嬤與大兒子的長子及三兒子的兒子一起居隔，其中三兒子的小孩在17日出現發燒等症狀，但連續篩檢多次都是陰性，目前症狀已緩解，衛生局表示，會持續關注小孩的狀況，也會擔心一起居隔的阿嬤與大兒子的長子是否會後續由陰轉陽。

台南市衛生局局長許以霖表示，歸仁家族群聚案，目前已有53人居家隔離、95人匡列自主健康管理或監測，初步篩檢都是陰性，同時針對歸仁地區民眾有與這家人確診者足跡重覆者，也提供免費的快篩，昨天共篩檢112人也都是陰性，目前沒有社區擴散的風險。

但仍會持續提供當地民眾快篩，有足跡重疊者可在今天下午5時至晚間7時，前往看西里活動中心(歸仁區仁愛南街288號)篩檢。

台南市政府提醒民眾盡快安排注射第3劑。圖／衛生局提供
台南市政府提醒民眾盡快安排注射第3劑。圖／衛生局提供
台南市歸仁區看西里活動中心昨天有不少當地民眾前往快篩。圖／衛生局提供
台南市歸仁區看西里活動中心昨天有不少當地民眾前往快篩。圖／衛生局提供
台南市政府提醒民眾盡快安排注射第3劑。圖／衛生局提供
台南市政府提醒民眾盡快安排注射第3劑。圖／衛生局提供

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