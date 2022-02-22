快訊

英衛生大臣指「俄已開始侵略烏克蘭」 將祭出制裁

截肢女孩高雄總公司爆違建！許可4樓蓋成7樓 工務局要拆

宗教協會群聚增4確診 煉油廠紅茶牛奶案多1例

中央社 / 台北22日電

國內今天新增5名COVID-19本土個案，分別為4名與宗教協會春酒群聚相關個案，這起群聚相關已累計42例；另1例個案與高雄鳳山家庭群聚煉油廠紅茶牛奶案有關。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在記者會中公布，國內新增44例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確定病例，分別為5例本土個案及39例境外移入（9例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。新增的5名本土個案皆為居家隔離期間出現症狀，安排採檢陰轉陽。

COVID-19疫情持續，宗教協會聚餐歡唱群聚案因涉及人數眾多、分布地域廣，近日幾乎每天陸續有新增確診個案；高雄大林煉油廠案群聚案則因對國家經濟影響大，備受關注。

新增本土個案為3例男性、2例女性，年齡介於10多歲至30多歲；分布縣市為1名台南市住民、4人來自新北市。宗教協會春酒群聚為來源大宗。

陳時中說，新增與宗教協會春酒群聚有關個案共有4名，皆為先前指揮中心已公布這起群聚個案的家人，其中3人為案19927（案19926旅行社領隊的兒子）的家人，其餘1人是居住新北市新店30多歲男性（案20100）的哥哥。

陳時中表示，最後一名新增個案（案20216）則與高雄鳳山家庭群聚煉油廠紅茶牛奶案有關，為鋼鐵公司上班的鳳山家族群聚兒子（案19732）在可傳染期的曾赴台南碰面的訪客染疫一家人，案20216是案19862的太太，也是案19949及案20164的媽媽。

陳時中強調，今天本土疫情走向很好，皆為居家隔離期間採檢陰轉陽案例，無新增感染源待釐清的案例出現。這3天內高達9成以上個案都是陰轉陽，個案對社會影響很低，本土疫情相對已經可以算是控制住。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

柯嗆「WHO支持什麼？」 陳時中再護高端：是我們的榮耀

本土5例皆陰轉陽、境外39例！陳時中：今天狀況很好

陳時中請辭選北市長？蔣萬安：盼防疫責任承諾說到做到

陳時中高端抱屈 柯文哲嗆：醫學系不用考執照 直接執業

相關新聞

台南歸仁家族10口人5確診 還有人發燒不排除再增加

台南歸仁家族群聚案今天再添確診者1人，這一家3代同堂10口人，因為高雄鋼鐵公司工程師到家中拜訪不到1小時，目前已有5人確...

新北增4人確診 男童疑住阿姨家「表哥、姨丈染疫」

新北市府表示，今天新增4例確診，都是居隔期間陰轉陽，與北市用餐、KTV聚會相關，對社區影響不大，也無公共足跡。其中，三重...

北市宗教團體群聚累計9例 居隔、擴大採檢1254人結果曝

中央流行疫情指揮中心宣布，北市今新增9例境外移入，年齡介於10多歲至60多歲，3男、6女，分別來自美國（3案）、日本、奈...

商務入境鬆綁 陳時中指本周必公布細節

新冠肺炎疫情延燒兩年多，隨疫情逐漸趨緩，多國實施邊境鬆綁。指揮中心日前也表示我國邊境鬆綁方向為縮短檢疫天數至10天，並開...

新北今增4例居隔陰轉陽 全跟北市宗教協會聚餐有關

新北市今日增4例確診個案，為居隔陰轉陽案，皆與北市用餐、KTV聚會相關。衛生局表示，3例為案19927（台北市餐廳KTV...

新北防疫旅館護理師為第13條Omicron傳播鏈11人待比對

國內今日新增5例本土個案，最新公布的基因定序結果出爐，待釐清傳播鏈累計8條。中央疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。