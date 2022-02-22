宗教協會群聚增4確診 煉油廠紅茶牛奶案多1例
國內今天新增5名COVID-19本土個案，分別為4名與宗教協會春酒群聚相關個案，這起群聚相關已累計42例；另1例個案與高雄鳳山家庭群聚煉油廠紅茶牛奶案有關。
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在記者會中公布，國內新增44例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確定病例，分別為5例本土個案及39例境外移入（9例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。新增的5名本土個案皆為居家隔離期間出現症狀，安排採檢陰轉陽。
COVID-19疫情持續，宗教協會聚餐歡唱群聚案因涉及人數眾多、分布地域廣，近日幾乎每天陸續有新增確診個案；高雄大林煉油廠案群聚案則因對國家經濟影響大，備受關注。
新增本土個案為3例男性、2例女性，年齡介於10多歲至30多歲；分布縣市為1名台南市住民、4人來自新北市。宗教協會春酒群聚為來源大宗。
陳時中說，新增與宗教協會春酒群聚有關個案共有4名，皆為先前指揮中心已公布這起群聚個案的家人，其中3人為案19927（案19926旅行社領隊的兒子）的家人，其餘1人是居住新北市新店30多歲男性（案20100）的哥哥。
陳時中表示，最後一名新增個案（案20216）則與高雄鳳山家庭群聚煉油廠紅茶牛奶案有關，為鋼鐵公司上班的鳳山家族群聚兒子（案19732）在可傳染期的曾赴台南碰面的訪客染疫一家人，案20216是案19862的太太，也是案19949及案20164的媽媽。
陳時中強調，今天本土疫情走向很好，皆為居家隔離期間採檢陰轉陽案例，無新增感染源待釐清的案例出現。這3天內高達9成以上個案都是陰轉陽，個案對社會影響很低，本土疫情相對已經可以算是控制住。
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