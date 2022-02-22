本土5例皆陰轉陽、境外39例！陳時中：今天狀況很好

國內新增44例COVID-19確定病例，分別為5例本土個案及39例境外移入，有9例為航班落地採檢陽性，無新增確診死亡個案。中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，今天情況很好，5例都是陰轉陽個案，近日三日內有九成以上都是殷轉陽個案。

指揮中心表示，今日新增本土個案為3例男性、2例女性，年齡介於10多歲至30多歲。陳時中說，有4例是宗教聚會延伸聚餐確診者，是屬於家庭親密接觸染疫，包含案20234、案20218、案20217，在2月17日都被匡列陰轉陽性，另外1例案20233由另一個家庭衍生，皆已經被匡列，對於社會影響低。

還有一例是個案19732到台南拜訪客戶（案19862）家人相關，今天又多一位確診是案19862的太太，也是陰轉陽個案。陳時中說，「雖然有五例本土但已經控制住。」

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為24例男性、15例女性，年齡介於10多歲至70多歲，分別自美國及菲律賓(各6例)、香港(4例)、越南(3例)、荷蘭及泰國(各2例)、柬埔寨、奈及利亞、土耳其、巴西、孟加拉、中國、印尼、德國、日本、韓國、英國及加拿大(各1例)移入；另4例調查中。入境日介於去(2021)年12月20日至今(2022)年2月21日。

陳時中說，昨日入境人數比較少，大約是六百多人，實際採檢十一個航班共篩檢415人，陽性有9人，陽性率2.17%，今天上午有三個航班，共六十六人，只有1位陽性。

指揮中心統計，截至目前國內累計6,192,221例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含6,146,253例排除)，其中20,100例確診，分別為4,654例境外移入，15,392例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。2020年起累計852例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另13例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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