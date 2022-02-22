快訊

下到崩潰！鄭明典一張圖曝「雨還沒結束」 氣象局說將濕冷到這天

摺疊iPhone再等等 傳蘋果研發「可摺的全螢幕」MacBook模樣曝光

邊境是否鬆綁？ 侯友宜提四點觀察

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
新北市長侯友宜上午出席經發局活動。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜上午出席經發局活動。記者李定宇／攝影

行政院長蘇貞昌昨召開擴大防疫會議，在兼顧經濟及防疫考量，防疫規範朝向正常生活方向調整。指揮中心則評估針對商務客開始進行邊境鬆綁。

新北市長侯友宜對此表示，整個防疫鬆綁、邊境放寬，要思考真正問題是全球疫情是否和緩？台灣疫苗覆蓋率為何？例如新北市第三劑覆蓋率目前3成9，期待能有5成或6成覆蓋率。以及國內醫療量能，能否提供疫情高漲時的守護？最重要要看國內疫情變化。

侯友宜表示，雖然這幾天國內疫情穩定，但不能掉以輕心。邊境鬆綁要評估鬆綁後是否會帶來國內疫情衝擊，這是要準備的工作。開放邊境只要具備相關條件，是可以走的路。要全力以赴把疫情守住，讓經濟起飛，這是併行、互補的調整。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

新北加倍奉還最後一波開獎 送出保時捷電動車

新北OHCA救活率從3.4%升10.8% 上百消防員受表揚

張亞中批朱立倫 侯友宜：尊重不同聲音

蔡畹鎣昨天辭職宣布選議員 今天就跟侯友宜跑行程

相關新聞

連日個位數確診「可縮短隔離期」？指揮中心14時說明

新冠疫情趨緩，每日確診數維持個位數，共有八條不明傳播鏈待釐清，但國外旅遊已迫不及待想要邊境鬆綁。中央疫情指揮中心陳時中將...

邊境是否鬆綁？ 侯友宜提四點觀察

行政院長蘇貞昌昨召開擴大防疫會議，在兼顧經濟及防疫考量，防疫規範朝向正常生活方向調整。指揮中心則評估針對商務客開始進行邊...

春節防疫旅館中央埋單 地方還在等

中央流行疫情中心上周五宣布，去年12月14日至今年2月18日春節檢疫專案期間遭匡列隔離而入住防疫旅館費用由中央埋單，無黨...

陳時中：傳播鏈都在收斂中

昨新增四名本土個案、四十五例境外移入個案。指揮中心指揮官陳時中表示，兩例本土個案與煉油廠群聚相關，另兩例分別與桃園航警群...

蘇揆：防疫規範朝正常生活調整

隨著國內疫情逐漸穩定，行政院長蘇貞昌昨召開擴大防疫會議時表示，國內疫情趨穩且可控，相關防疫規範會逐漸朝向正常生活的方向適...

台中港貨輪傳12名中國籍船員確診 港區嚴格清消

台中港今天傳出有靠泊台中港碼頭的香港籍散裝船和富輪（HE FU）12名中國籍男性船員染疫確診，列為境外移入確診個案，已由...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。