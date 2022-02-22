邊境是否鬆綁？ 侯友宜提四點觀察
行政院長蘇貞昌昨召開擴大防疫會議，在兼顧經濟及防疫考量，防疫規範朝向正常生活方向調整。指揮中心則評估針對商務客開始進行邊境鬆綁。
新北市長侯友宜對此表示，整個防疫鬆綁、邊境放寬，要思考真正問題是全球疫情是否和緩？台灣疫苗覆蓋率為何？例如新北市第三劑覆蓋率目前3成9，期待能有5成或6成覆蓋率。以及國內醫療量能，能否提供疫情高漲時的守護？最重要要看國內疫情變化。
侯友宜表示，雖然這幾天國內疫情穩定，但不能掉以輕心。邊境鬆綁要評估鬆綁後是否會帶來國內疫情衝擊，這是要準備的工作。開放邊境只要具備相關條件，是可以走的路。要全力以赴把疫情守住，讓經濟起飛，這是併行、互補的調整。
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