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北投夫妻確診 足跡至新光三越、SOGO天母店、榮總

中央社 / 台北21日電
台北市副市長黃珊珊。圖／北市府提供
台北市副市長黃珊珊。圖／北市府提供

台北市北投區一對夫妻確診，副市長黃珊珊說，夫妻曾在9日與確診者在同個餐廳相近時段用餐，懷疑因此遭感染，足跡包含SOGO百貨天母店、新光三越台北天母店等。

台北市政府今天舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會，黃珊珊說，今天新增1例女性個案20162，居住在北投區，Ct值16，先生是入境31天後才在昨天確診的案20028。

黃珊珊指出，由於案20162及案20028曾在9日與新北設計師（案19665）及房屋代銷公司職員（案19813）在同一家餐廳的相近時段用餐，因此不排除是在餐廳造成的感染，案20028因此被改列為本土案例。

市府公布，案20162曾在14日到過SOGO百貨天母店，15日到新光三越台北天母店、美美德犬美容有限公司、天母好鍋，16日到嘉義第一名火雞肉飯南昌店、珍忻藥局，18日到台北榮民總醫院。

黃珊珊表示，已匡列128人居家隔離，其中73人陰性、1人陽性為案20162，其餘54人仍在檢驗中，並另外安排22人擴大採檢，同時發送158則簡訊通知足跡重疊對象自我健康監測。

此外，台北市今天新增一起防疫旅館群聚，衛生局指出，1月26日，案19340因礁溪長榮鳳凰酒店案、案19344因松山區點點幼兒園群聚案被匡列居家隔離，入住中正區某防疫旅館，於2月7日隔離期滿前採檢同時確診。

衛生局說明，由於這2案入住防疫旅館同一樓層，且2案發病時序、住宿房間位置相鄰，且基因定序結果皆為Omicron BA.2 病毒株，中央因此研判2案為相關感染。

衛生局表示，此旅館已清空、靜置並完成消毒，目前暫停收住居家隔離個案；2月8日已安排旅館員工7人及回溯入住旅客21人進行採檢，28人結果全數為陰性。

新冠肺炎 COVID-19

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