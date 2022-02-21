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單週本土病例降42% 陳時中：放寬防疫已勢在必行

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
指揮中心21日公布，本土新增4例確診。（指揮中心）
指揮中心21日公布，本土新增4例確診。（指揮中心）

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】疫情收斂中！指揮中心指揮官陳時中21日於記者會表示，本土新增4例確診個案，有3例在居家隔離期間出現陰轉陽的狀況。他說，態度一樣是「戒慎不恐懼」，但本土確診人數持續下降，評估春節期間疫情為「穩定可控」，意味著「放寬防疫措施是勢在必行了」。

3例居隔陰轉陽

指揮中心21日公布，本土新增4例確診。陳時中表示，21日有3例居隔期間陰轉陽的狀況，而20日也同樣只有4例確診個案，他說，可以看到「感染傳播鏈都在收斂中。」

21日新增1例感染源有待釐清的個案，為北投確診個案（案20028）的妻子（案20162）。陳時中表示，原本19日確診的個案（案20028）列為境外移入，但經過後續疫調發現，該個案從入境到檢疫的時間相當長，研判後，改列為本土確診個案。該個案妻子與先前確診者（案19665、案19813）有足跡相關性，但相關疫調仍在進行。

高雄煉油廠群聚案延伸2名確診個案，皆為居隔陰轉陽的狀況，包括1名煉油廠確診員工的友人，與1名群聚延伸確診者的家庭成員，都傳出染疫消息。陳時中表示，最新基因定序出爐，發現基因序列與高雄港序列一致，但足跡疫調的關聯性還沒有清楚的連結起來。

此外，日前確診的桃園航警再延伸1例確診個案，為桃園航警的媳婦，研判因為照顧先前確診的女兒而染疫，同樣是在居家隔離時間傳出陰轉陽的個案。

砂石場群聚案告終

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，根據疫調與基因定序結果，研判高雄砂石場群聚案是因為，相關確診者在防疫旅館與高雄港確診個案有交叉感染的狀況。該群聚案已釐清完成，目前剩下八條不明傳播鏈待釐清（桃機航警案、跨縣市家庭群聚、汐止手搖飲案、板橋家庭群聚案、新北樹林電子廠案和日翊物流群聚案、新北設計師案、與高雄紅茶店）。

此外，陳時中表示，14日到20日的本土病例較上上週下降42%，評估春節期間疫情為「穩定可控」，意味著「放寬防疫措施是勢在必行」，但還需要與地方政府商討，才能決定確切的放寬措施與時間。

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新冠肺炎 COVID-19 陳時中

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