快訊

確診北投男太太也中鏢 北市急匡128人、158封細胞簡訊

涉嫌抬高進口犀牛報價 李天怡向三立自行請辭

桃機航警傳染給媳婦 桃市府：已匡列居隔、無社區足跡

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園新增1例本土個案（案20163），是桃機航警（案19763）的媳婦。桃園市衛生局長王文彥表示，因已匡列居隔，並無社區足跡。圖／市府提供
桃園新增1例本土個案（案20163），是桃機航警（案19763）的媳婦。桃園市衛生局長王文彥表示，因已匡列居隔，並無社區足跡。圖／市府提供

桃園新增1例本土個案，市府衛生局長王文彥表示，案20163為20多歲女性，Ct值19.4，為桃機航警（案19763）的媳婦，因照顧陪同女兒（案19861）住院隔離治療，16日時採檢陰性，18日起出現輕微症狀，於昨日採檢時確診，因已匡列居隔，並無社區足跡。

新聞處長詹賀舜表示，今日無相關個案公共場所足跡；而桃園社區採檢站今日共採檢97人，截至目前，桃園社區採檢站已累計採檢10萬1278人，其中陰性10萬1018人、陽性163人，檢驗中97人。市府仍開設桃園區中路公園及中壢區中正公園2處社區採檢站，維持社區健康監測。

王文彥提醒，本週末為228連假，各觀光景點應維持人流管控、加強實聯制、體溫監測及清消頻率，民眾外出應遵守各項防疫規範，如減少不必要之外出及聚會、維持社交距離、佩戴口罩以及勤洗手等，防疫仍不可鬆懈。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

桃園航警確診妻也染疫 孫幼兒園相關者518人2採陰性

日翊復工憑PCR採陰上工 桃衛局長：流行期後1月1採

桃園確診+2 個案曾到大湳市場擺攤

日翊物流增2例 桃市衛生局：匡列範圍內、社區風險低

相關新聞

確診北投男太太也中鏢 北市急匡128人、158封細胞簡訊

北市昨日新增本土病例案20028原先被中央列為境外移入，但因入境後31天採檢確診，指揮官陳時中今指出，經疫調後發現，案2...

單週本土病例降42% 陳時中：放寬防疫已勢在必行

疫情收斂中！指揮中心指揮官陳時中21日於記者會表示，本土新增4例確診個案，有3例在居家隔離期間出現陰轉陽的狀況。他說，態度一樣是「戒慎不恐懼」...

北投男入境31天染疫 新北公布足跡曾去林口三井吃豬排

中央疫情指揮中心20日公布北投區一名境外移入個案(案20028)，不過卻是入境31天後染疫，妻子也在今日確診，經疫調發現...

台南3代同堂4人確診 黃偉哲：不該讓12歲以下接觸外人

台南市今天再度新增確診個案，歸仁區3代同堂一家10口，繼昨天有第3人確診後，今天再添一名男童，總計達到4人，而因為該名男...

桃機航警傳染給媳婦 桃市府：已匡列居隔、無社區足跡

桃園新增1例本土個案，市府衛生局長王文彥表示，案20163為20多歲女性，Ct值19.4，為桃機航警（案19763）的媳...

何時鬆邊境？ 陳時中：台灣角度看國際疫情仍驚人

國際疫情趨緩，多國實施邊境鬆綁，日前指揮中心指揮官陳時中也稱台灣邊境鬆綁方向為檢疫天數縮短為10天，但上路期程未定，還需...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。