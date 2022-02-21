桃機航警傳染給媳婦 桃市府：已匡列居隔、無社區足跡

桃園新增1例本土個案，市府衛生局長王文彥表示，案20163為20多歲女性，Ct值19.4，為桃機航警（案19763）的媳婦，因照顧陪同女兒（案19861）住院隔離治療，16日時採檢陰性，18日起出現輕微症狀，於昨日採檢時確診，因已匡列居隔，並無社區足跡。

新聞處長詹賀舜表示，今日無相關個案公共場所足跡；而桃園社區採檢站今日共採檢97人，截至目前，桃園社區採檢站已累計採檢10萬1278人，其中陰性10萬1018人、陽性163人，檢驗中97人。市府仍開設桃園區中路公園及中壢區中正公園2處社區採檢站，維持社區健康監測。

王文彥提醒，本週末為228連假，各觀光景點應維持人流管控、加強實聯制、體溫監測及清消頻率，民眾外出應遵守各項防疫規範，如減少不必要之外出及聚會、維持社交距離、佩戴口罩以及勤洗手等，防疫仍不可鬆懈。

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