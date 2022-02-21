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直播／今日本土+4、境外+45 無死亡個案

兩例境外改判本土 入境31天男素食餐廳染疫

聯合報 / 記者楊雅棠邱宜君／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心記者會說明最新疫情，出席名單由左到右指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞 、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。記者楊雅棠／攝影
中央流行疫情指揮中心記者會說明最新疫情，出席名單由左到右指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞 、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。記者楊雅棠／攝影

國內今天新增四例本土個案，另外指揮中心改判兩例原境外移入個案為本土個案，一例在餐廳染疫，屬房屋代銷衍生宗教協會群聚；另一例則在防疫旅館染疫。

2月20日公布確診的台北市北投區，自中國大陸境外移入個案（案20028），入境31天後染疫。經疫調發現，這名境外移入個案和太太都曾於2月9日、同時段，去過染疫新北設計師、房屋代銷人員曾前往的素食餐廳用餐，因此這名個案改判為本土個案。

另外，1月31日公布確診，自中國大陸入境的境外移入個案（案18874）也改判為本土個案。該名個案居住於新北防疫旅館，由於檢疫期滿後確診，Ct值15、病毒量高，經定序發現和隔壁房間印度返台的境外移入個案相同，因此改判為本土個案。

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