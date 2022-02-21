兩例境外改判本土 入境31天男素食餐廳染疫
國內今天新增四例本土個案，另外指揮中心改判兩例原境外移入個案為本土個案，一例在餐廳染疫，屬房屋代銷衍生宗教協會群聚；另一例則在防疫旅館染疫。
2月20日公布確診的台北市北投區，自中國大陸境外移入個案（案20028），入境31天後染疫。經疫調發現，這名境外移入個案和太太都曾於2月9日、同時段，去過染疫新北設計師、房屋代銷人員曾前往的素食餐廳用餐，因此這名個案改判為本土個案。
另外，1月31日公布確診，自中國大陸入境的境外移入個案（案18874）也改判為本土個案。該名個案居住於新北防疫旅館，由於檢疫期滿後確診，Ct值15、病毒量高，經定序發現和隔壁房間印度返台的境外移入個案相同，因此改判為本土個案。
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