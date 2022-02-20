檢疫所「翻攪外送物」惹怨 王必勝曝1情況：查出違禁品比例高

有網友日前被匡列進集中檢疫所，但收到家人送去的零食和飯菜，不僅巧克力被捏碎，飯菜還有被翻動的痕跡。指揮官陳時中昨天回應，會這樣檢查，是因為先前曾查到毒品。今天醫福會執行長王必勝也在臉書貼出影片，表示檢疫所的人員並非所有住民的物品都抽查，僅抽查異樣物，查出違禁品的比例非常高。

王必勝在臉書表示，「我們沒有把集中檢疫的住民當犯人，而是當成親人在關心照顧」，但檢疫所畢竟不是自己家，是很多人要一起使用的空間，所以必須要有管理指引，才能維護全所住民及工作人員的健康和安全。

他在臉書貼文中也表示，集中檢疫所的作用是隔離及檢疫，不是遊憩休閒渡假，集中檢疫所也是國家檢疫隔離系統的最後一道防線，因此有責任在感染管制、住民健康、公共安全等方面負起責任。

集中檢疫所安全組員警是依據專業的經驗，從住民的行為模式、送物品的人、物品的異狀…等判斷後進行抽查，查出違禁品的比例非常高。圖／截自王必勝臉書

集中檢疫所訂有工作指引，其中對於違禁品有明確的規定。這些規定是根據兩年多以來的經驗制定，也依據實際狀況經過多次滾動修正。舉例來說：禁止各類毒品，因其本身就是重大違法，遑論使用或禁斷後產生的各種症狀；禁止酒類，因發生過很多起酒醉吵鬧、健康關懷無法聯繫、甚至需送醫治療；禁煙，是因為常發生床上抽煙燒破床單等易引起火災的事件，同時飄散的煙味也會引起其他住民強烈抗議。

另外在執行面上，集中檢疫所安全組員警是依據專業的經驗，從住民的行為模式、送物品的人、物品的異狀…等判斷後進行抽查，查出違禁品的比例非常高。照片或影片是一些實例，不勝枚舉。

從王必勝臉書的貼文中，可以看到除了從便當找出菸品，還有從洋芋片等包裝中找出毒品的影片。王必勝接受電訪時表示，雖未統計查出違禁品的比例，但抽到的物品中查到違禁品的比例很高。

他解釋，並非所有物品都會檢查。由於檢疫所的安全組員警原本就是員警出身，因此有非常多經驗，會根據狀況抽查。

例如，有些檢疫、隔離者本身有菸癮或毒癮，在所期間菸癮或毒癮犯了，因此就會對外面送進的東西多加留意；或是有些送進的物品，例如便當或洋芋片的重量不對勁，一檢查果然就發現菸品或是毒品暗藏在內。

王必勝也表示，投訴的民眾經查疑似為南部某檢疫所住民，入住時即替該民眾保管了大量菸品，因無法抽菸數日吵鬧引起其他住民抗議。後從其朋友送來便當飯菜內找出整盒香菸，因此便當送至住民時有點零亂。針對該住民狀況，會請所方提供戒菸貼片並予以關懷，並對他帶來的不便致意。

王必勝說，集中檢疫成立以來，已經收住近八萬人次、90萬人日。處理過各類確診、居隔、居檢及專案，住民來自世界各地，包含三教九流各式人等，會秉持專業和信念，堅守這個堡壘，直到疫情結束。

檢疫所查出的毒咖啡。圖／截自王必勝臉書

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

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