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台南歸仁家族群聚案確診再增1人 爸媽小孩都中鏢

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台南歸仁家族群聚案確診再增1人 爸媽小孩都中鏢

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南歸仁家族群聚案，確診者再添1人。圖／衛生局提供
台南歸仁家族群聚案，確診者再添1人。圖／衛生局提供

台南市歸仁區家族群聚案今天再增一名確診個案，該名居家隔離的家人中，目前已經有3人確診，而該群聚案主要是在高雄鋼鐵公司上班的友人到家中拜訪造成。

衛生局表示，今天新增1名20多歲歸仁區女性COVID-19本土個案案20101，為高雄市個案案19732接觸者、台南市個案19862、19949同住家人。

個案Ct值14.7，因2月12日接觸高雄市個案19732，14日被匡列為居家隔離者，採檢結果陰性；15日出現呼吸困難症狀、採檢陰性；昨日晚間出現發燒、流鼻水、咳嗽、胸痛症狀，再次安排採檢後陽性確診。

衛生局指出，案20101於2月12日接觸高雄市個案19732之後，14日被匡列進行居家隔離前，於本市活動範圍包含BB YOUR LOVE西華店、全聯福利中心歸仁忠孝北店、歸仁區南一排骨、大盤大五金百貨食品大賣場、7-11紅瓦厝、歸仁豐生門市、富林漢堡歸南店等地點。

台南市民於2月12日至14日和確診個案有相同足跡，請於今日下午3時至5時、21日上午8時至中午12時、下午1時30分至5時30分攜帶身分證至臺南市歸仁區衛生所（台南市歸仁區中正北路一段1號）領取居家快篩試劑，並加強自我健康監測。

若篩檢結果為陽性，可撥台南市防疫專線（06）2880180 或1922；提醒市民對於疫情變化保持警覺、儘速接種疫苗追加劑，如出現身體不適情形或疑似COVID-19症狀儘速就醫。

另18日公布之台北KTV群聚案台南相關個案案19948，匡列之相關接觸者中，尚有1位自我健康監測者採檢結果未出，其餘接觸者，與案19949之接觸者，採檢結果皆為陰性。

台南歸仁家族群聚案，確診者再添1人。圖／衛生局提供
台南歸仁家族群聚案，確診者再添1人。圖／衛生局提供

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