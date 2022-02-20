本土+4及66例境外 本土皆陰轉陽對社區影響不大
國內今天新增四例本土個案及66例境外移入，其中24例為航班落地採檢陽性，無新增死亡。指揮中心發言人莊人祥表示，新增的四例本土個案分別為宗教團體、煉油廠以及桃機航警群聚的衍生個案，皆為居隔中陰轉陽個案，對社區影響不大。
指揮中心表示，今日新增本土個案為2例男性、2例女性，年齡介於20多歲至40多歲，分別居住於台北、新北、桃園和台南。
莊人祥表示，雙北兩例（案20099、案20100）皆為房屋代銷公司衍生宗教團體群聚的個案。
案20099居住於台北，與日前確診的台北市內湖區某國小家長（案19930）為同事關係，曾於2月15日接觸；另一名宗教協會群聚個案（案20100）則居住於新北，曾於2月13日一同參加該宗教團體的吃飯、唱歌聚會。
另外，高雄大林煉油廠和桃園航警群聚也有新增個案。案20101居住於台南，因曾於2月12日拜訪日前確診的案19732而確診；案19732為日前確診於鋼鐵公司上班的鳳山家族群聚兒子。案20141則為桃機航警的同住家人。
指揮中心統計，截至目前國內累計2萬7例確診，分別為4572例境外移入，1萬5381例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。
2020年起累計852例新冠肺炎死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另13例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。
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