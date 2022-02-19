桃機航警孫女染疫案 幼兒園二採518人結果出爐
桃園機場一名航警就讀幼兒園的孫女確診，桃園市政府今天針對幼兒園接觸者進行二採，共採檢518人，結果晚間出爐，全數為陰性。
桃園市政府今天晚間表示，桃園國際機場確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）航警的孫女（案19861）就讀幼兒園（私立喬幼幼兒園）接觸者，今天進行二採。
市府表示，採檢對象包括187名居家隔離者（教職員、學生及家長）及331名自主健康管理者，共計採檢518人，檢驗結果晚間出爐，全數為陰性。
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