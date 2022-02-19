新北旅館1醫護染疫 宗教聚餐確診國中生列第二波感染

國內新增8例本土個案，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，有4例為「佛道雙修協會」聚餐相關個案、3例為竹南市場攤商與砂石場個案相關，餘1例為新北加強版防疫旅館醫護人員染疫，感染源待釐清。

陳時中表示，新北這名確診醫護，是在加強版防疫旅館服務，專門安排入境確診者入住的人員，目前確診屬輕症、無症狀。這兩日有不少確診者到加強版集中檢疫所入住，第一曾經疫調匡列篩檢後，工作人員13人屬於陰性，而家人正在居隔中，結果尚為出爐。目前旅館相關人員有定期PCR篩檢，感染源相對清楚。

另外三例確診者居住地點在苗栗，源頭到砂石場員工到苗栗聚會延伸的確診案例，「這家人聚會染疫者多，累計至今有22人。」陳時中說，家庭聚會侵襲比例高，今日新增確診者屬於居家隔離陰轉陽個案，對社區應該沒影響。

外界關注的宗教團體唱歌群聚相關個案，又增加4人染疫。陳時中說，本身有參與聚餐唱歌等人有3人，原先已經居隔由陰轉陽，另外1人為案20019，是案19951的同班同學，也是國中生。

目前國中班上學生29名、老師13名都採陰性，狀況比較好。已確診的案19951的Ct值為16.3，傳染給案20019，現在Ct值35.9，「顯示研判案20019染疫時間短，才剛開始，看來是唱歌群聚為外擴，定義為有限度外擴，屬第二波感染，會再觀察兩天看情況如何。」 關聯圖。圖／指揮中心提供 關聯圖。圖／指揮中心提供 關聯圖。圖／指揮中心提供

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