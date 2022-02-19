本土8例有6例是「陰轉陽」 另1例列境外案「持續疫調中」
國內新增73例COVID-19確定病例，分別為8例本土個案，另有65例境外移入，有31例為航班落地採檢陽性，無新增死亡。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，這8例中有6例是居隔中陰轉陽個案。
指揮中心表示，今日新增本土個案為6例男性、2例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲。陳時中指出，居家檢疫採檢有一位案20028暫列境外個案，但染疫過程需要進一步調查。
已知該案自1月18日入境到1月31日檢驗期滿，採7+7方案，曾於第七天檢驗陰性，14天再檢驗一次也是陰性，直到28日要再出國所以陽性Ct值29。
這一例在2月9日自主健康管理期滿有打一劑BNT疫苗，「時序不管是在境外染疫，或是在檢疫期間旅社時染疫，時間都有些長，所以暫列境外，相關疫調仍需進行。」
指揮中心說，今日新增境外移入個案為39例男性、24例女性、2例調查中，年齡介於10多歲至60多歲，分別自美國(8例)、加拿大(5例)、馬來西亞(3例)、德國、英國、菲律賓、西班牙及柬埔寨(各2例)、瑞典、波蘭、羅馬尼亞、俄羅斯、瑞士、越南、尼泊爾、奧地利、香港、巴西、澳大利亞、紐西蘭、芬蘭、阿根廷及中國(各1例)移入；另24例調查中。入境日介於今(2022)年1月18日至2月18日。
指揮中心統計，截至目前國內累計6,130,479例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含6,110,154例排除)，其中19,937例確診，分別為4,506例境外移入，15,377例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。
2020年起累計852例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另13例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。
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