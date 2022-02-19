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新北確診者回芎林祭祖 新竹縣匡列12人採檢陰性

中央社 / 新竹縣19日電

新北市18日新增的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者案19995和19996，15日有新竹縣芎林鄉足跡，新竹縣政府匡列12人居家隔離，PCR採檢均為陰性。

新竹縣政府今天發布新聞稿表示，新北市COVID-19確診者案19995和案19996曾於15日回新竹縣芎林鄉老家祭祖用餐，衛生局疫情調查共匡列15人。

竹縣府指出，此次匡列的15人中，有2人住桃園市、1人住台北市，已轉報當地衛生局聯繫，剩餘12人在新竹縣居家隔離，核酸檢測（PCR）結果昨天深夜出爐，12人均為陰性。

新冠肺炎 COVID-19

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