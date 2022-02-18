桃園連兩天無本土個案 傳播鏈穩定收斂中
桃園市今天無新增本土個案。市政府下午表示，桃園已連續2天本土個案「加零」，傳播鏈穩定收斂中；第23期疫苗將開設37處社區接種站，2月22日、25日、26日提供接種。
中央流行疫情指揮中心今天公布桃園無新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案，另有8例境外移入個案（1例為航班落地採檢陽性，7例為檢疫期間採檢陽性），年齡介於20多歲至60多歲，Ct值介於19.4至35.8。
桃園市政府今天下午發布新聞稿表示，桃園已連續2天本土個案「加零」，目前桃園主要的傳播鏈持續穩定收斂中，市府維持開設桃園區中路公園及中壢區中正公園2處社區採檢站。
市府表示，第23期公費疫苗預約於今天中午12時截止，桃園提供4種疫苗選擇，包括BNT有6萬8654劑，AZ有1160劑，高端有1萬6440劑，莫德納10萬670劑，由全市200多家醫療院所及37個社區接種站提供接種服務。
市府表示，37處社區接種站將在2月22日、25日、26日共3天開設，2月22日全天接種BNT及高端疫苗，2月25日、26日全天接種莫德納疫苗，呼籲完成預約的市民朋友如期接種，提升疫苗涵蓋率。
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