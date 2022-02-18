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台南增2例 30多歲SPA女員工足跡包括高鐵、市場、銀行

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲和衛生局長許以霖召開防疫記者會說明。圖／台南市府提供
台南市長黃偉哲和衛生局長許以霖召開防疫記者會說明。圖／台南市府提供

中央疫情指揮中心公布台南市今天增加2起本土確診案例，市長黃偉哲下午召開記者會公布今天新增2名COVID-19本土病例19948、19949；案19948為安南區30多歲無症狀女性個案，已接種2劑COVID-19疫苗，Ct值19.3；該案為台北市個案19816接觸者，台南市匡列71人。案19949為歸仁區未滿10歲男性個案，為高雄市個案19732之接觸者、台南市個案19862之子，未接種過COVID-19疫苗，Ct值20.91。

衛生局公布案19948於2月13日晚間搭乘高鐵1257車次11車廂南下，14日至15日活動範圍包含北區台南花卉、元大銀行安南分行、安南區中州寮市場、北區台南晴薇孕產仕女保養spa中心、食為天臭臭鍋和緯店、7-11環安門市、東區格那修手作蛋糕等地。

衛生局提醒，2月14至16日曾前往安南區安和路五段「宇宙觀佛道雙修學會」之民眾，請於2月18日15時至19日17時進線本防疫專線 （06）2880180，以安排後續相關篩檢事宜；曾於2月13日晚間搭乘高鐵1257車次11車廂的市民，請落實自我健康監測、購買居家快篩試劑自我檢測。

另案19949因2月12日接觸高雄市個案19732，14日被匡列居家隔離，2月14、15日於集中檢疫所隔離期間，原本由案19862照顧，因案19862確診，改由母親照顧，昨(17)日出現發燒、流鼻水症狀，於採檢後陽性確診。

案19949為台南市紅瓦厝國小學生，學校緊急通知今天起停課3天，預計21日下周一復課。該學生就讀班級停課14天，是台南市第一起小學生確診，教育局表示，該名確診學生是在14日被衛生局匡列進行居家隔離的學生，學校已啟動預防性措施「全面清消、配合疫調、停課不停學」，請家長放心。

案19948足跡。圖／台南市衛生局提供
案19948足跡。圖／台南市衛生局提供
台南衛生局提醒2月14至16日曾前往安南區安和路五段「宇宙觀佛道雙修學會」民眾請主動聯繫篩檢。圖／台南市衛生局提供
台南衛生局提醒2月14至16日曾前往安南區安和路五段「宇宙觀佛道雙修學會」民眾請主動聯繫篩檢。圖／台南市衛生局提供
案19949是案19862兒子，與高雄案19732相關。圖／台南市衛生局提供
案19949是案19862兒子，與高雄案19732相關。圖／台南市衛生局提供
案19949足跡。圖／台南市衛生局提供
案19949足跡。圖／台南市衛生局提供
案19948足跡。圖／台南市衛生局提供
案19948足跡。圖／台南市衛生局提供

新冠肺炎 COVID-19 台南

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