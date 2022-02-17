南湖國小生家長確診 北市衛生局安排48人採檢

中央社 / 台北17日電

北市內湖區南湖國小傳出有學生家長確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），衛生局表示，這名學生家長為新北個案，學生1採結果為陰性，將安排校園及補習班48人採檢。

台北市南湖國小今天傳出有學生遭匡列居家隔離，衛生局表示，這名學生家長為新北市個案19930，學生目前PCR採檢結果為陰性，已與教育局協調安排校園及補習班等48人到聯合醫院忠孝院區採檢。

南湖國小校長汪明芳接受媒體電訪表示，有家長上午主動通報確診，並表示其子女也遭匡列居家隔離，所以這名學生今天就沒有到校了，但校方已提供同班師生快篩劑，並主動消毒校園，同時通知全校留意健康。

汪明芳強調，不希望造成過度恐慌，目前沒有預防性停課的規劃，但實際情況仍會依照市府指示統一處理。

台北市教育局說明，確實有學生家長確診，但因位這名學生僅是被匡列居家隔離，並不是確診，所以暫時不會實施停課等措施，將配合衛生局疫調及安排。

新冠肺炎 COVID-19 北市 衛生局

延伸閱讀

北市南湖國小傳家長確診 校方急發快篩給密切接觸者

相關新聞

房屋代銷群聚+10 疫情燒到台東

指揮中心昨天宣布新增十四本土病例，其中房屋代銷公司相關案例再增十人，疫情首度進入台東。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指...

中油大林廠3315人PCR採檢皆為陰性 群聚疫情發展再觀察

中油大林煉油廠第12蒸餾工場傳出3名員工確診，高雄市政府2月15日至17日設中油專案篩檢站，衛生局晚上宣布，針對全廠區員...

不戴口罩、居隔外出 新北半年開罰780件、541萬元

去年8月衛福部公告修正「嚴重特殊傳染性肺炎COVID-19第二級疫情警戒標準及防疫措施裁罰規定」，公告後至今，新北市共計...

北投某私立名校家長確診 北市：和南湖國小學生同家庭

本土疫情持續延燒，北市內湖區的南湖國小稍早傳出有家長確診，南湖國小已針對該名家長子女就讀班級師生以及密切接觸者提供快篩，...

國境何時解封？ 旅遊業者提3時間點建議

受到疫情影響，國境嚴管已超過兩年，究竟何時解封備受各界關注，疫情指揮中心指揮官陳時中日前受訪時則提到，將優先開放商務旅行...

板橋中山國中學生驚傳確診 全校明起停課3天

新北市板橋中山國中剛剛發布緊急停課通知，通知單上寫著因應「嚴重特殊傳染性肺炎」，校方將從2月18日將停課至3月3日。新北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。