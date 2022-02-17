南湖國小生家長確診 北市衛生局安排48人採檢
台北市內湖區南湖國小傳出有學生家長確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），衛生局表示，這名學生家長為新北個案，學生1採結果為陰性，將安排校園及補習班48人採檢。
台北市南湖國小今天傳出有學生遭匡列居家隔離，衛生局表示，這名學生家長為新北市個案19930，學生目前PCR採檢結果為陰性，已與教育局協調安排校園及補習班等48人到聯合醫院忠孝院區採檢。
南湖國小校長汪明芳接受媒體電訪表示，有家長上午主動通報確診，並表示其子女也遭匡列居家隔離，所以這名學生今天就沒有到校了，但校方已提供同班師生快篩劑，並主動消毒校園，同時通知全校留意健康。
汪明芳強調，不希望造成過度恐慌，目前沒有預防性停課的規劃，但實際情況仍會依照市府指示統一處理。
台北市教育局說明，確實有學生家長確診，但因位這名學生僅是被匡列居家隔離，並不是確診，所以暫時不會實施停課等措施，將配合衛生局疫調及安排。
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